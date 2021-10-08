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Formula 1 araçları İstanbul Park Pisti'ne çıktı - Son Dakika

Formula 1 araçları İstanbul Park Pisti'ne çıktı

08.10.2021 13:08
Formula 1 araçları İstanbul Park Pisti'ne çıktı

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman seansıyla başladı.

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman seansıyla başladı.

Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Red Bull pilotu Max Verstappen ve Ferrari pilotu Charles Leclerc yaptı.

Geçen sezon İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğunu elde eden, bu yıl da pilotlar klasmanının zirvesinde yer alan Büyük Britanyalı Hamilton, ilk antrenman seansında 1 dakika 24.178 saniyeyle en hızlı isim oldu.

Hollandalı Verstappen, 0.425 saniye farkla ikinci en iyi zamana imza atarken, Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise Hamilton'ın 0.476 saniye arkasında kalarak üçüncü sırayı aldı.

Vettel 13, Raikkonen 16'ncı sırada

İstanbul Park'ta geçmiş yıllarda yarış kazanan pilotlardan Sebastian Vettel 13, Kimi Raikkonen ise 16'ncı sırada ilk antrenman seansını tamamladı.

Aston Martin pilotu Alman Vettel, 1.25.810'luk süre elde ederken, Alfa Romeo ekibinden Fin pilot Raikkonen, 1.25.933 ile turları bitirdi.

Vettel'den İstanbul'da "su" vurgusu

Kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Aston Martin pilotu Sabestian Vettel, suyun önemine dikkat çeken bir kaskla İstanbul Park Pisti'ne çıktı.

Alman pilotun Jens Munser tarafından tasarlanan kaskında "Su, hayattır" ifadesi yer aldı.

Red Bull'dan Honda'ya özel tasarımlı teşekkür

Red Bull takımı, otomobilde ve pilotların tulumlarında tasarım değişikliğine giderek, sezon sonunda Formula 1'den çekileceğini açıklayan motor tedarikçisi Honda'ya teşekkür etti.

Formula 1'de 8-10 Ekim tarihlerinde koşulması gereken Japonya Grand Prix'si takvimden çıkarılınca Red Bull, Suzuka Pisti'nde yapmayı planladığı sürpriz tasarım değişikliğini İstanbul Park'a taşıdı.

Aracı ve pilotların tulumlarını kırmızı-beyaz renklerle yenileyen Red Bull, aracın üzerine Japonca "Arigato (Teşekkür ederiz)" yazdı.

İlk antrenman turları sonuçları

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:

SürücüTakımSüreFark
1Lewis HamiltonMercedes1.24.178

2Max VerstappenRed Bull1.24.603+0.425
3Charles LeclercFerrari1.24.654+0.476
4Valtteri BottasMercedes1.24.842+0.664
5Carlos SainzFerrari1.24.860+0.682
6Esteban OconAlpine1.24.909+0.731
7Lando NorrisMcLaren1.25.347+1.169
8Pierre GaslyAlphaTauri1.25.382+1.204
9Fernando AlonsoAlpine1.25.383+1.205
10Sergio PerezRed Bull1.25.459+1.281
11George RussellWilliams1.25.685+1.507
12Daniel RicciardoMcLaren1: 25.750+1.572
13Sebastian VettelAston Martin1.25.810+1.632
14Antonio GiovinazziAlfa Romeo1.25.813+1.635
15Nicholas LatifiWilliams1.25.863+1.685
16Kimi RaikkonenAlfa Romeo1.25.933+1.755
17Lance StrollAston Martin1.26.361+2.183
18Yuki TsunodaAlphaTauri1.26.424+2.246
19Mick SchumacherHaas1.26.636+2.458
20Nikita MazepinHaas1.27.019+2.841

İstanbul Park, Formula 1, İstanbul, Redbull, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Formula 1 araçları İstanbul Park Pisti'ne çıktı - Son Dakika Spor


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