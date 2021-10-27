Fransa Ligi'nde Nice, Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kaldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan 3. hafta erteleme maçında Nice, evinde Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kaldı.

Nice'in Marsilya'yı ağırladığı karşılaşmada ev sahibi takım, 6. dakikada Gouiri'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Müsabakanın 42. dakikasında Dimitri Payet'in kaydettiği golle Marsilya beraberliği yakaladı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, yedek kulübesinde görev bekledi.

Bu skorla, puan tablosunda 3. sırada yer alan Nice puanını 20'ye, 4. sıradaki Marsilya ise 19'a çıkardı.

Ligin üçüncü haftasında 22 Ağustos'ta oynanan Nice-Olimpik Marsilya karşılaşması, Marsilyalı Dimitri Payet'in tribünden kendisine atılan bazı maddeleri taraftarlara geri fırlatmasının ardından Nice taraftarlarının sahaya inmesi nedeniyle ev sahibi takım 1-0 öndeyken 77. dakikada durdurulmuştu. Yaklaşık 1,5 saat sonra maçın kaldığı yerden başlaması kararı alınmış ancak Marsilyalı futbolcular sahaya çıkmayı reddetmişti.

Bunun üzerine Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Disiplin Komisyonu, Nice'in biri askıya alınmak üzere iki puanın silinmesine, Fransa temsilcisinin evindeki 3 maçı ise tarafsız sahada oynamasına karar vermişti. Olaylı karşılaşma ise tarafsız sahada seyircisiz olarak yeniden oynanması kararlaştırılmıştı.

Maç sırasında rakip tribünlere şişe fırlatan Olimpik Marsilyalı Dimitri Payet 1, olaylara karıştığı tespit edilen takım arkadaşı Alvaro Gonzalez ise 2 maç men cezası aldı. Rakip takım taraftarına fiziksel saldırıda bulunan Marsilya'nın fizyoterapisti Pablo Fernandez ise sezon sonuna kadar hiçbir Ligue 1 organizasyonuna katılamayacak.