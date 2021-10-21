A Milli Kadın Futbol Takımı, Bulgaristan'ı 1-0 mağlup etti

STAT: Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Jurgita Macikunyte, Irina Pozdejeva, Gerda Eidinzonaite, Lina SkladaityteTÜRKİYE: Selda Akgöz - Berna Yeniçeri, Didem Karagenç, Kezban Tağ, Derya Arhan, İlayda Civelek (Dk. 46 Miray Cin), Ebru Topçu, Ece Türkoğlu (Dk. 83 Kader Hançar), Emine Ecem Esen (Dk. 56 Elif Keskin), Yağmur Uraz (Dk. 89 Fatoş Yıldırım), Melike Öztürk (Dk. 46 Birgül Sadıkoğlu)BULGARİSTAN: Roksana Shahanska - Nikoleta Boycheva, Yanitsa Ivanova, Monika Razhgeva, Nora Dimitrova, Simona Petkova, Lora Petrova, Velina Koshuleva (Dk. 58 Teya Penkova), Bilyana Pencheva (Dk. 58 Yuliana Aleksandrova), Yana Dineva (Dk. 77 Diana-Mihaela Atanasova), Ivana Naydenova (Dk. 73 Veronika Gotseva)
GOL: Dk.76 Yağmur Uraz (Türkiye)
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında sahasında Bulgaristan'ı konuk etti. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Milliler, 76'ncı dakikada Yağmur Uraz'ın golüyle 1-0 kazandı. Mücadeleyi TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin de izledi. İlk maçında Portekiz ile 1-1 berabere kalan Ay-yıldızlılar, bu sonuçla puanını 4'e yükseltti. Milliler, gruptaki üçüncü karşılaşmasında 26 Ekim 2021 tarihinde Sırbistan'a konuk olacak.
Kaynak: DHA
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