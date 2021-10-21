A Milli Kadın Futbol Takımı, Bulgaristan'ı 1-0 mağlup etti

STAT: Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Jurgita Macikunyte, Irina Pozdejeva, Gerda Eidinzonaite, Lina Skladaityte

GOL: Dk.76 Yağmur Uraz (Türkiye)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında sahasında Bulgaristan'ı konuk etti. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Milliler, 76'ncı dakikada Yağmur Uraz'ın golüyle 1-0 kazandı. Mücadeleyi TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin de izledi. İlk maçında Portekiz ile 1-1 berabere kalan Ay-yıldızlılar, bu sonuçla puanını 4'e yükseltti. Milliler, gruptaki üçüncü karşılaşmasında 26 Ekim 2021 tarihinde Sırbistan'a konuk olacak.