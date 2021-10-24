Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takpak
Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Szalai, Novak, Nazım Sangare (Dk. 72 Crespo), Gustavo, Zajc (Dk. 71 Sosa), Ferdi Kadıoğlu, Pelkas (Dk. 81 Mesut Özil), Rossi (Dk. 71 Valencia), Serdar Dursun
Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy, Milunovic, Borja, Umut Güneş, Novais (Dk. 74 Efkan Bekiroğlu), Efecan Karaca (Dk. 82 Candeias), Emre Akbaba (Dk. 90 Leroy Fer), Davidson (Dk. 90 Oğuz Aydın), Diedhiou
Goller: Dk. 75 Emre Akbaba, Dk. 90+3 Efkan Bekiroğlu (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 80 Serdar Dursun (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 32 Zajc, Dk. 85 Novak (Fenerbahçe), Dk. 70 Novais (Aytemiz Alanyaspor)
Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.
75. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Juanfran'ın derinlemesine pasına sağdan hareketlenen Efecan Karaca, ceza sahasına girdikten sonra pasını yerden kale önüne gönderdi. Emre Akbaba'nın sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
80. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Novak'ın ceza sahası içi sol çaprazdan ortasına Serdar Dursun'un altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1.
89. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Mesut Özil'in sağdan ortasında kaleci Serkan Kırıntılı'dan seken top Szalai'nin önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan çıkardığı şutta Juanfran'a çarpan top kornere çıktı.
90+3. dakikada Aytemiz Alanyaspor ikinci golü buldu. Candeias'ın sağdan kullandığı kornerde Milunovic'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda seken topu arka direkte yine kafa vuruşuyla tamamlayan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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