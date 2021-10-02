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Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

02.10.2021 18:11
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serkan Ok, Süleyman ÖzayYukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut (Dk. 88 Mustafa Pektemek), Kolovetsios, Uğur Demirok, Carole, Kemen, İbrahim Akdağ (Dk. 79 Gavranovic), Emrah Başsan, Fernandes (Dk. 79 Mane), Thiam (Dk.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serkan Ok, Süleyman Özay

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut (Dk. 88 Mustafa Pektemek), Kolovetsios, Uğur Demirok, Carole, Kemen, İbrahim Akdağ (Dk. 79 Gavranovic), Emrah Başsan, Fernandes (Dk. 79 Mane), Thiam (Dk. 87 Emre Demir), Cardoso (Dk. 46 İlhan Parlak)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Ahmetcan Kaplan, İsmail Köybaşı, Siopis (Dk. 56 Yusuf Sarı), Hamsik, Bakasetas (Dk. 69 Berat Özdemir), Nwakaeme (Dk. 87 Denswil), Gervinho (Dk. 56 Abdulkadir Ömür), Cornelius (Dk. 69 Djaniny)

Goller: Dk. 12 ve 60 (penaltıdan) Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 41 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Siopis (Trabzonspor), Dk. 59 Uğur Demirok, Dk. 86 Emrah Başsan, Dk. 90+1 Emre Demir (Yukatel Kayserispor)

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi.

59. dakikada Trabzonspor, penaltı kazandı. Kayserispor ceza sahası içerisinde Uğur Demirok ile Cornelius arasındaki mücadelede maçın hakemi oyunu durdurdu. VAR incelemesinin ardından hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Uğur Demirok'un topu elle oynadığı gerekçesiyle penaltıya hükmetti.

60. dakikada penaltıyı kullanan Bakasetas, meşin yuvarlağı kaleci Lung'un sağından ağlarla buluşturdu: 1-2.

65. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah Başsan'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

71. dakikada Kayserispor'dan Kemen sakatlık geçirmesi sonucu hakem oyunu durdurdu. Hakem atışı sonrası meşin yuvarlağı kendi yarı alanın ortasından direkt kaleye gönderen Hamsik'in şutunda, top Lung'u geçerek ağlarla buluştu. Ancak karşılaşmanın hakemi, oyunun başlaması için topun en az iki oyuncuya temas etmesi gerektiği gerekçesiyle golü iptal etti.

77. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ara pasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Djaniny'nin sert şutunda, kaleci Lung topu kontrol etmeyi başardı.

Maç, konuk ekip Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Mustafa Pektemek, Emrah Başsan, Uğur Demirok, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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