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Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi bir kez daha idari açıdan ibra edilmedi - Son Dakika

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi bir kez daha idari açıdan ibra edilmedi

16.10.2021 23:33
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi bir kez daha idari açıdan ibra edilmedi

Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmedi.

Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmedi.

Galatasaray Kulübünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı devam ediyor.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantı, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında sadece kulüp üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Basın mensupları veya misafirlerin alınmadığı salona 870 üye giriş yaptı.

Başkan Burak Elmas'ın yer aldığı genel kurula dönemi görüşülen ancak rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören eski başkan Mustafa Cengiz katılmadı.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından gündem maddeleriyle ilgili gelen talepler değerlendirildi. Ardından 2019 yılı için Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulunun faaliyet raporu sunuldu. Raporların tamamlanmasının ardından üyeler söz alarak 2019'daki faaliyetler hakkında görüşlerini dile getirdi. Bu bölümde zaman zaman üyeler ile eski yöneticiler arasında sözlü tartışmalar yaşandı.

Sarı-kırmızılı kulübün 2019'daki mali ve yönetsel konularının görüşülmesinin ardından Mustafa Cengiz başkanlığındaki dönemin yönetim kurulunun ibrası oylandı.

Sabah saatlerinde alınan karar gereği ibra oylaması, kurulan 4 masa ve 8 sandıkta kapalı usul gerçekleştirildi. Üyeler, mali ve idari açıdan ayrı ayrı oy kullandı.

Kullanılan toplam 636 oydan mali açıdan 310 oy ibra, 306 oy da ibrasızlık lehine çıktı. 20 üye de çekimser oy kullandı. Bu sonuçla Mustafa Cengiz yönetimi 2019 yılı için mali açıdan aklandı.

İdari açıdan ise 384 ibrasızlık, 247 ibra kararı çıkarken, 4 çekimser oy kullanıldı, 1 oy da iptal edildi. Böylece Cengiz yönetimi, 2019 yılı için idari açıdan ibra edilmedi.

Cengiz yönetimine 2. kez ibrasızlık

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, 2. kez idari açıdan aklanamadı.

2018 yılı olağan genel kurulunda mali açıdan ibra edilen Mustafa Cengiz yönetimi, idari açıdan ibrayı alamamıştı. Yönetim kurulu, uzun süren mahkeme kararıyla aklanarak göreve devam edebilmişti.

Eski yöneticilerin görüşleri

Mustafa Cengiz yönetiminde ikinci başkan olan Abdurrahim Albayrak ile yönetim kurulunda yer alan Okan Böke, ibra oylamasını değerlendirdi.

Oylamanın ardından söz alan Albayrak, oylamaya katılanlara teşekkür ederek, "Mali yönden ibra ettiniz, yönetimsel hatalarımızı gördünüz ve ibra etmediniz. Bunu saygıyla karşılıyorum. Başka Galatasaray yok. Hepimiz sarı-kırmızılı renklere gönül verdik. Bugünkü mali yönden ibramız bütün Galatasaraylıları mutlu ve memnun etmiştir." diye konuştu.

Okan Böke ise "İdari açıdan başaramadık. Mali açıdan teveccühünüzle ibra olduk. Biz, 2019'da nasıl çalıştıysak 2020'de de öyle çalışmıştık. Galatasaraylı olarak fikri hür, vicdanı hür bir şekilde verdiğiniz karardan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizin kararı bizim için bir örnek teşkil ediyor. Bundan sonraki çalışmalarda bu kararı dikkate alacağımızı saygılarımla bilginize sunarım." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, Sergi Sarayı, Burak Elmas, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi bir kez daha idari açıdan ibra edilmedi - Son Dakika Spor


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