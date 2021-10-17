Galatasaray-Konyaspor maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 9. haftasında 1-0 kazandıkları İttifak Holding Konyaspor maçında ilk yarıdaki futbolla galibiyeti aldıklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Nef Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın ilk yarısında birçok pozisyona girdiklerini aktaran Terim, "İlk yarı çok farklı bitmesi gereken bir oyundu. Gol pozisyona aday değil yüzde 100 gol pozisyonlarına girdik. Özellikle merkezdeki çoğu pozisyonun Halil Dervişoğlu ile buluşması, düşüncemizin doğru olduğunu gösterdi. İlk yarı 3 puanı farklı sonuçla alıp ikinci yarı çok farklı bir maç oynanabilirdi. Konyaspor da iyi ve namağlup bir takım. Anadolu'nun önemli takımlarından biri. İkinci yarı onlar da namağlup kalmayı isteyerek baskı kurdu. Arada defans da lazım oluyor. Çok iyi oynayıp 2-3 gol yediğimiz maçlar var. İlk yarıdaki pozisyonların çoğu baskıyla geldi. İkinci yarı bir istekte de bulunmadım ama oyuncularım durumumuzu iyi analiz edip, alacağımız 3 puanın çok önemli olduğunu düşündüler ki psikolojik olarak skoru koruma içgüdüsü gördük. Yoksa öyle bir isteğimiz olmadı." diye konuştu.

"Böyle oyunlarda ikinciyi bulmak lazım." diyen Terim, "İlk yarıdaki oyun galibiyet için yeterdi ama bunun süresini uzatmamız lazım. Ancak her oyunu her oyuncu ile oynayamazsınız. İlk yarıda bazı şeyler pozitifti ama bazı şeyler de oturmadı. Ancak mücadeleden memnunum, 3 puandan daha da memnunum. Bazen iyi oynamayabiliriz ama böyle bir durumda dahi 3 puan almak çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Defansif orta saha oyuncusunun eksikliğini hissediyor musunuz?" şeklindeki bir soru üzerine Terim, "Taylan iyi oynuyor. Zaman zaman Berkan'ı da oynatıyorum. Orada bir sıkıntımız yok. Gustavo heyecanlıydı ve takım baskı altındayken girdi. Taylan'ı her an atılabileceği için çıkardım. İkinci sarı kart muhtemeldi ve bir sıkıntıya girmek istemedim." şeklinde görüş belirtti.

"Muslera yavaş yavaş düzelecek"

Fatih Terim, kaleci Fernando Muslera'nın kendileri için çok önemli bir oyuncu olduğunu söyledi.

Galibiyeti tek bir oyuncuya mal etmenin doğru olmadığını aktaran Terim, "Bu bir takım oyunu. Bütün takım iyi oynadı da 3 puanı aldılar. Muslera da burada başrolü oynadı. Özellikle ilk yarıda geriden oyun kurmadaki kaleci faktörünü doğru şekilde kullandık. İkinci yarıda kurtardığı top da olağanüstüydü. Hepimiz zaman zaman eleştirilerin ucunda oluyoruz. Zaman zaman da takdirler ve övgüler oluyor. Biz onu her halükarda seviyoruz, bağrımıza basıyoruz. Sadece iyi oynadığı günlerde değil kötü günlerde de yanındayız. Muslera yavaş yavaş düzelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takımlara 13 oyuncu gönderdiklerini kaydeden sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Milli takım dönüşleri zor oluyor. Dün akşam ancak toplandık. Kulübümüz bir fedakarlık yaptı ve Brezilya'dan Muslera'yı özel bir uçakla İspanya'ya, oradan da cuma günü Türkiye'ye getirdi. Yedlin, ABD'den cumartesi döndü. Yarın ikisine de izin verdim. Milli takım dönüşü, moral, mental, fiziksel ve konsantrasyon olarak kolay olmuyor. Muslera'nın bizim için önemi bugün bir daha belli oldu." diye konuştu.

Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş maçları

Terim, arka arkaya UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova, Süper Lig'de ise Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları 2 maçı iyi tamamlayacaklarına inandığını söyledi.

Bu sezon 17. resmi maçlarını oynadıklarını hatırlatan Terim, şöyle devam etti:

"Normal şartlarda Türkiye Ligi'nin ilk yarısı bitmişti. Daha ortasına anca geldik. Her maç önem arz ediyor. Moskova'ya lider gidiyoruz ve lider kalmak isteriz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Artık seyahatlere alıştık. Bunlara göre sağlık heyetimiz, atletik performans heyetimiz ve teknik ekip olarak gereken tedbirleri alıyoruz. Beşiktaş evinde oynamış, biz dışarıda oynamışız. Ben bunları çok önemsemiyorum. Bir gün de biz burada oynarız, rakibimiz dışarıda oynar. Yarın başlayacak haftayı çok iyi bitirmemiz gerek. İnşallah iyi bitireceğiz. Oyuncularıma inanıyorum."

"Oyunun dışındaki süre bizde çok fazla"

Fatih Terim, Türkiye'de topun oyunda kalma süresinin artması gerektiğini vurgulayarak bu konuda en büyük görevin hakemlere düştüğünü söyledi.

Futbol direktörlüğü zamanında hakemlere brifingler verdiğini anlatan Galatasaray Teknik Direktörü, şu ifadeleri kullandı:

"Oynamak isteyene yol vereceksiniz. Son dakikalar, ağır gitmeler olacak. Onlara itirazımız yok. Bunlar hepimizin yaptığı şeyler ama özde oynama isteği olursa yapılacak küçük kaçamakların önemi olmaz. Ancak bu bir prensip, yapılması gereken bir şey gibi davranılıyor. Buna da hakem müsaade ederse oynanan süre düşer. Burada dikkat edeceğimiz şey kalecinin kazanacağı süre değil. Esas dikkat edilmesi gereken şey, hakemle diyaloglar, frikiklerde barajın kurulma süresi, itirazlarda iki tarafa konuşmalar. Santrada bir faul oluyor, hakem iki oyuncuya 1 dakika 40 saniye konuşuyor. Bir baraj kuruluyor tam 3 dakika. Bu süre nereye gidiyor. ya buna müsaade ediliyor ya oyuncular dinlenmek için bunu yapıyor. Bir de aksi şık var. Belki de hakem dinlenmek için yapıyor. Bildiğimiz tek şey var, o da boşa giden sürelerin çok fazla olması. Herhalde dünyada en fazla duran oyun bizde. Tüm liglerimizi izliyorum. Maalesef atma huyumuz, aldatmaya yönelik huyumuz var. Rakibin ayağına kendi ayağını takıp faul isteyen oyuncularımız var. Çok ufak dokununca 3 takla atan var. Oyunun dışındaki süre bizde çok fazla."

Müsabakada Olimpiu Morutan'ın bir pozisyonuna penaltı verilmemesini eleştiren Terim, "Morutan, ilk yarıda kendini atsa penaltıydı. Ben Morutan'a 'Neden atmıyorsun' mu demeliyim? Atmasını isterim ama ne biz teşvik etmeliyiz ne de hakem buna engel olmalı. Morutan'ı çektiler, düşse penaltıydı. Profesyonelce düşmesi lazımdı ama yarın ona bir şey demeyeceğim." diyerek sözlerini tamamladı.