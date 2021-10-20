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Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçına doğru - Son Dakika

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçına doğru

20.10.2021 21:05

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova takımına saygı duyduklarını belirterek, "Takımların tümü önemli kulüpler.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova takımına saygı duyduklarını belirterek, "Takımların tümü önemli kulüpler. Biz de onlardan biriyiz." dedi.

Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile yapacakları maç öncesi başkent Moskova'da basın toplantısı düzenledi.

Lokomotiv Moskova maçı için oyun anlayışında ve kadroda bir değişikliğe gidip gitmeyecekleriyle ilgili Terim, "Oyunumuzda muhakkak bazı küçük dokunuşlar olacaktır. Ama önemli bir değişiklik kimse beklemesin. Çünkü oynamak istediğimiz bir oyun var. Bunun üzerine ısrarla devam ediyoruz. Zaman zaman çok başarılı oluyoruz, zaman zaman da bazı hatalarımız oluyor. Ama onunla da işimiz devam edecektir." diye konuştu.

Terim, "Muhakkak kendi ligimizde oynadığımızla Avrupa Ligi'nde oynadığımız farklı oluyor. Yani seviyede farklı oluyor, bazen güçler de farklı oluyor. Dolayısıyla bazı değişiklikler, bazı küçük oynayışlar takım üzerinde olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Lokomotiv Moskova takımını değerlendiren Terim, şunları kaydetti:

"Lokomotiv Moskova ile yabancı değiliz. Şampiyonlar Ligi'nde zaman zaman beraber oluyoruz. Bazen biz burada yeniyoruz, bazen onlar bizi yeniyor. Lokomotiv, iyi bir takım, kulübün iyi oyuncuları var. Zaman içerisinde bulunduğu yerden daha ileride olacaktır. İyi bir takım olduğunu yarın göreceksiniz. Analizde de oyuncularıma ciddi ve iyi bir takımla oynayacağımızı söyledim."

Terim, Lokomotiv Moskova takımına saygı duyduklarını belirterek, "Her rakibimize çok büyük saygı duyuyoruz ve duymalıyız. Takımların tümü önemli kulüpler. Biz de onlardan biriyiz." diye konuştu.

"Kazanmamız veya berabere kalmamız halinde çok büyük bir avantaj elde ederiz"

Avrupa Ligi'nde gruptaki durumlarını değerlendiren Terim, "Dört puanla biz öndeyiz. 3, 2, 1 diye herkesin iddialı olduğu bir sıralama var. Daha üçüncü maçı oynayacağız. Bir üç maçımız daha var demektir bu. Ama kazanmamız veya berabere kalmamız halinde çok büyük bir avantaj elde ederiz, Lokomotiv'in iddiası bir hayli geriye düşebilir." şeklinde görüş belirtti.

Terim, "Böyle baktığımızda kazanmanın bizi çok öne götüreceği, hatta kaybetmemenin bir avantaj sağlayacağı açık. Kaybedersek de Lokomotiv'i devreye alacağız, o da devrede olacak. Durum biraz karışacak. Çünkü Marsilya-Galatasaray maçında ne olacağını bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun ilk gün söylediğim şeyi tekrar ediyorum, bu grup her şeye açık, burada her şey olabilir. Bu şekilde devam ediyor ve bence kimse hiçbir şeyden kopmadı, herkesin iddiası var. Sonuna kadar da böyle gidecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Gisdol'e yeni görevinde başarılar"

Lokomotiv Moskova takımının teknik direktörü Markus Gisdol'e yeni görevinde başarılar dileyen Terim, "Almanya'dan tanıyorum kendisini. İyi bir hoca. Muhakkak hocanın değişikliği takıma pozitif yansır. Hoca değişikliği gelir gelmez takımdaki değişiklik maça yansır. Biz de bu ufak değişikliklerin sinyallerini gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Forvet oyuncuları Mustafa Muhammed'in ileride takımda olup olmayacağı yönündeki soruya Terim, şu yanıtı verdi:

"Mustafa da gol atıyor, gollerle buluşuyor. Attıkça da bizim ocak ayındaki düşüncemiz zaten o zaman net ortaya çıkar. Daha zamanımız var, o niyetle zaten biz Mustafa'yı izledik, izlettik, aldık. Oynadıkça da daha iyi olacağını düşünüyorum. Hepsine de mümkün mertebe şans vermeye çalışıyorum."

Alpaslan Öztürk: "Bu maçı kazanmak için geldik"

Sarı-kırmızılı ekibin savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk, takımın iyi durumda olduğunu belirterek, "Galatasaray, Fatih Terim'in olduğu yerde iddia mercidir. Buraya lider olarak geldik. Lider olarak da buradan ayrılmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Performansından memnun olduğunu aktaran Alpaslan Öztürk, Galatasaray'da bulunmaktan ve Fatih Terim'le çalışmaktan memnun olduğunu dile getirdi.

Alpaslan Öztürk, yarınki rakipleri Lokomotiv Moskova'yla ilgili ise şunları söyledi:

"Bu maçı kazanmak için geldik. Yarın kim nasıl oynarsa oynasın, güzel bir maç olacağını umuyorum. Lokomotiv, iyi ve Avrupa deneyimleri olan bir takım. Bu yüzden yarın güzel bir maç olacağını umuyorum. Futbolseverlere keyifli seyirler diliyorum."

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçına doğru
Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçına doğru
Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçına doğru
Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçına doğru

Lokomotiv Moskova, Galatasaray, Fatih Terim, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçına doğru - Son Dakika Spor


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