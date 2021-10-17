Galatasaray Spor Kulübü'nün 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı başladı

Galatasaray Spor Kulübü'nün korona virüs salgını nedeniyle yapılamayan 2020 olağan genel kurul toplantısı başladı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün korona virüs salgını nedeniyle yapılamayan 2020 olağan genel kurul toplantısı başladı. Galatasaray Spor Kulübü'nün 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantı korona virüs salgını önlemleri nedeniyle sadece kulüp üyelerin katılımıyla yapılırken, basın mensupları veya misafirler alınmadı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas tarafından açılış konuşması yapılan genel kurulda Metin Sinan Aslan divan başkanlığına seçildi. Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimin 2020 yılının mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası ile denetim kurulunun ibrası oylanacak. 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündem maddeleri şöyle: Genel Kurul Başkanlık Divanın oluşması, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi, Kulüp Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması, 2020 yılı Faaliyet raporunun okunması, 2020 yılı Denetim raporunun okunması, 2020 yılı raporları hakkında görüşme, Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemi için Mali ve Yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması, 2020 yılı hesap dönemi için Denetim Kurulunun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması, Tüzüğün 24. Maddesinin 10.12. ve 19. Fıkraları uyarınca Yönetim Kuruluna aşağıda belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi ve ilgili her türlü hukuki işlem, sözleşme ve tasarrufun gerçekleştirilmesi bakımından 31.05.2024 tarihine kadar yetki verilmesi Disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp ayrı ayrı karara bağlanması 2021 yılı bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanması Dilekler - İSTANBUL

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