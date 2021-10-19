Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü evinde GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, bir saat 15 dakika sürdü.

Atakaş Hatayspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.