Gaziantep, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

Romanya Milli Takımı'nda bulunan Alexandru Maxim ve Alin Tosca da Gaziantep'e gelerek, takımla antrenmana katıldı.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Gaziantep , Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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