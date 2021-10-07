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Genç futbolcu Özcan Yaşar milli görev bekliyor - Son Dakika

Genç futbolcu Özcan Yaşar milli görev bekliyor

07.10.2021 15:49
Genç futbolcu Özcan Yaşar milli görev bekliyor

Hollanda'nın NAC Breda Kulübü'nün U21 takımında forvet ve kanat oyuncusu olarak forma giyen Özcan Yaşar, U21 Milli Takımı kadrosunda yer alabilmek için hazır olduğunu söyledi.

Hollanda'nın NAC Breda Kulübü'nün U21 takımında forvet ve kanat oyuncusu olarak forma giyen Özcan Yaşar, U21 Milli Takımı kadrosunda yer alabilmek için hazır olduğunu söyledi.

Korona virüs salgını nedeniyle maçlara ara verilmesiyle birlikte oynadığı gayrı resmi 14 maçta 17 gol ve 5 asist yaparak formunu ortaya koyan Özcan Yaşar, performansını Türkiye U21 Milli Takımı'nda değerlendirmek istediğini belirtti.

Ümit Milli Takım'ın, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme müsabakasında başarısız sonuçlar almasından dolayı üzüldüğünü ifade eden Yaşar, "Yurt dışında futbol oynayan bir Türk genci olarak Ümit Milli Takımımızın aldığı yenilgilerden büyük üzüntü duyuyorum. Futbolcu olarak performansım ve formum oldukça yüksek. Oynadığımız lig maçlarında da bunu gol atarak skora yansıtıyorum. Oynadığımız 5 maçta 6 gol atarak gol skorumu yükseltmeye devam ediyorum. Tek arzum, bu becerimi ve enerjimi Ümit Milli Takımımız'da oynayarak katkı vermek. Bunun için hocalarımın davetini bekliyorum" dedi.

Özcan Yaşar, 2019 yılında U18 Milli Takımı'nda Portekiz'deki hazırlık maçlarında Romanya, Portekiz ve İspanya'ya karşı görev alırken Portekiz'e karşı 1 gol atmıştı. - AMSTERDAM

Genç futbolcu Özcan Yaşar milli görev bekliyor
Genç futbolcu Özcan Yaşar milli görev bekliyor
Genç futbolcu Özcan Yaşar milli görev bekliyor
Genç futbolcu Özcan Yaşar milli görev bekliyor

Portekiz, Hollanda, Milli, U21, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Genç futbolcu Özcan Yaşar milli görev bekliyor - Son Dakika Spor


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