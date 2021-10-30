Genç güreşçiler Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, 1-7 Kasım tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da gerçekleştirilecek şampiyonaya 58 ülkeden yaklaşık 650 sporcu katılacak. Organizasyonda Türkiye'yi üç stilde toplam 30 güreşçi temsil edilecek.

Grekoromen Milli Takımı, şampiyonaya katılmak için Sırbistan'a gitti. Kadın güreşçiler 1 Kasım, Serbest Milli Takımı ise 3 Kasım'da Belgrad'da olacak.

Grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada madalya mücadelesi verecek milli sporcular şunlar:

Grekoromen

55 kilo: Adem Burak Uzun

60 kilo: Kerem Kamal

63 kilo: Ahmet Uyar

67 kilo: Kadir Kamal

72 kilo: Abdullah Toprak

77 kilo: Erkan Ergen

82 kilo: Samet Yaldıran

87 kilo: Muhittin Sarıçiçek

97 kilo: Beytullah Kayışdağ

130 kilo: Fatih Bozkurt

Kadınlar

50 kilo: Aynur Erge

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Eda Tekin

57 kilo: Elvira Kamaloğlu

59 kilo: Ebru Dağbaşı

62 kilo: Yağmur Çakmak

65 kilo: Aslı Demir

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Merve Pul

76 kilo: Ayşegül Özbege

Erkekler serbest stil

57 kilo: Hafız Can Hasdemir

61 kilo: Ahmet Duman

65 kilo: Cavit Acar

70 kilo: Cüneyt Budak

74 kilo: İsa Demir

79 kilo: Ramazan Sarı

86 kilo: Emre Çiftçi

92 kilo: Erhan Yaylacı

97 kilo: Feyzullah Aktürk

125 kilo: Anıl Berkan Kılıçsallayan