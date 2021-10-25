Üye Girişi
Genç hakem kanseri yendi, sahalara döndü - Son Dakika

Genç hakem kanseri yendi, sahalara döndü

25.10.2021 10:09
Genç hakem kanseri yendi, sahalara döndü

Emrehan Efe Akdoğan: 1 buçuk sene sonra sahalara dönmek müthiş bir şey"Ocak ayında orta yutak kanserine yakalandım""9 aylık zor bir tedavi süreci yaşadım""Hastalara tek söyleyeceğim;

Emrehan Efe Akdoğan: 1 buçuk sene sonra sahalara dönmek müthiş bir şey

"Ocak ayında orta yutak kanserine yakalandım"

"9 aylık zor bir tedavi süreci yaşadım""Hastalara tek söyleyeceğim; moral ve motivasyon çok önemli"

Nesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA/ANKARA,- Ankara İl Hakemi olarak görev yapan 23 yaşındaki Emrehan Efe Akdoğan'a Şubat ayında orta yutak kanseri teşhisi konuldu. 9 ay süren tedavi sonunda kanseri yenen Akdoğan, geçen hafta İl Hakem Kurulu tarafından yapılan fiziki testi de geçerek ilk maçını yönetti.19 Mayıs Dış Sahalarda oynanan U18  Eser Spor-Yenimahalle Belediyespor maçında görevlendirilen Emrehan Efe Akdoğan, Demirören Haber Ajansı'na özel yaptığı açıklamada, "1 buçuk sene sonra sahalara dönmek müthiş bir şey. Onun mutluluğu var üzerimde. Bir de o zor süreçten sonra dönebilmek inanılmaz mutluluk verici" dedi."OCAK AYINDA ORTA YUTAK KANSERİNE YAKALANDIM"2017 yılında hakemliğe başlayan Hukuk Fakültesi mezunu Emrehan Efe Akdoğan, "Ocak ayında kansere yakalandım ve kanser tedavisi görmeye başladım. 21 Mayıs'ta tedavim bitti. İlk kontrolüm 21 Eylül'de olmuştu. Zor bir süreçti. Bu süreçten sonra hakemliğe dönmek çok büyük destekler ister. Bu desteklerle, verilen emeklerle beraber çok şükür sahalara dönebildim" diye konuştu."9 AYLIK ZOR BİR TEDAVİ SÜRECİ YAŞADIM"Emrehan Efe Akdoğan, zor bir süreç yaşadığının altını çizerek, "Bugün benim tedaviden sonraki ilk maçım ve sahalara dönebildiğim için çok mutluyum. Çok zor bir süreçten geçtim çünkü 6 aylık kolay bir süreç değil. Bir de onun 3 ay öncesi var, hastalığın teşhisinin konulduğu bir süreç. En son maçıma 2020 yılının Şubat ayında çıkmıştım. Tam 1 buçuk yıl sonra ilk defa yeşil sahalarda hakem olarak görev aldım. Çok mutluyum, bana bu görevi veren İl Hakem Kurulu'na çok teşekkür ediyorum. Beni desteklediler. Hastalıkta moral, motivasyon çok önemli. Hep yanımda olan insanlara çok teşekkür ediyorum. Onların verdikleri destekle ben bu sahalara dönebildim. 1 buçuk sene sonra sahalara dönmek müthiş bir şey. Onun mutluluğu var üzerimde. Bir de o zor süreçten sonra dönebilmek inanılmaz mutluluk verici. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamıyorum, duygularımı ifade edemiyorum. Belki beden dilimden, belki gözlerimden anlaşılır" ifadelerini kullandı."HASTALARA TEK SÖYLEYECEĞİM; MORAL VE MOTİVASYON ÇOK ÖNEMLİ"Hastalara mesaj veren genç hakem, kanseri yenmesinin en büyük nedeninin moral motivasyon olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Psikolojik olarak tedavi sürecinden sonra sahalara dönmek çok zor. Çünkü çok zor bir tedavi. Bir de ben genç ve sporcu olduğum için bana daha zor bir tedavi uyguladılar daha çabuk dönebilmem için. Bütün hastalara en önemlisi moral diyorum. Eğer moral motivasyonu yüksek tutarsan, ben 1 ay gibi kısa bir sürede çok çabuk toparladım. Tedavimden 1 buçuk ay sonra koşulara başladım. Ben tedavi döneminde inanılmaz zayıflamıştım, ağır ilaçlar aldığım halde moral motivasyonumu yüksek tuttum. 'Ben yapacağım' dedim. Bütün hastaların bunu kafasına sokması lazım. 'Yapacağım, döneceğim' demeli. Ben ne zaman pes etmeye kalksam yanımdaki insanlar 'yapacaksın' dedikleri için süreç daha kısa sürdü. Bütün hastalara bunu tavsiye ediyorum, moral motivasyon."

Genç hakem kanseri yendi, sahalara döndü
Genç hakem kanseri yendi, sahalara döndü

Ankara, Mayıs, Ocak, DHA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Genç hakem kanseri yendi, sahalara döndü - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü 11:05 Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü Şile otobanında korkunç kaza! Kamyonun altında kalmaktan kurtuldu, yola savruldu o anlar kamerada 10:59 Şile otobanında korkunç kaza! Kamyonun altında kalmaktan kurtuldu, yola savruldu o anlar kamerada Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler 10:57 Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler
Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı 10:50 Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı 10 yaşındaki kızın bulduğu milyonlarca yıllık hayvan fosili hemen incelemeye alındı 10:49 10 yaşındaki kızın bulduğu milyonlarca yıllık hayvan fosili hemen incelemeye alındı AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak 10:43 AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak
Bilal Erdoğan kürsüye çıkmışken TÜGVA'lılar bu marşı okudu: Her yerde ben varım 10:35 Bilal Erdoğan kürsüye çıkmışken TÜGVA'lılar bu marşı okudu: Her yerde ben varım Evi alev alev yandı, yine de vazgeçmedi! Çevreci ressam, gözyaşları içinde basın açıklaması yaptı 10:13 Evi alev alev yandı, yine de vazgeçmedi! Çevreci ressam, gözyaşları içinde basın açıklaması yaptı

Son Dakika Haberleri
11:04 Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü
10:59 Şile otobanında korkunç kaza! Kamyonun altında kalmaktan kurtuldu, yola savruldu o anlar kamerada
10:57 Alişan, Ali Koç'u istifaya davet etti: Başarısızlığınız rekor kırar, bırakın gidin artık
10:56 Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler
10:43 AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak
10:43 Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ali Koç'a Züğürt Ağa göndermesi
10:38 Sahtecilere şafak vakti operasyonu! Toplamda 84 milyon 421 bin TL'lik ürün ele geçirildi
10:36 Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü
10:35 Bilal Erdoğan kürsüye çıkmışken TÜGVA'lılar bu marşı okudu: Her yerde ben varım
Geçirdiği sara nöbeti hayatını kurtardı! İntihar için çıktığı köprüden böyle kurtarıldı Geçirdiği sara nöbeti hayatını kurtardı! İntihar için çıktığı köprüden böyle kurtarıldı         
11:16
Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek         
11:02
Alişan, Ali Koç'u istifaya davet etti: Başarısızlığınız rekor kırar, bırakın gidin artık Alişan, Ali Koç'u istifaya davet etti: Başarısızlığınız rekor kırar, bırakın gidin artık         
10:58
Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak         
10:52
Gece yarısı patlayan su borusu, caddeyi esir aldı Gece yarısı patlayan su borusu, caddeyi esir aldı         
10:50
Komşuların mantolama kavgası! Kendinden geçen kadın, çatıya çıkıp vinci durdurdu Komşuların mantolama kavgası! Kendinden geçen kadın, çatıya çıkıp vinci durdurdu         
10:45
Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü         
10:37
Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor         
10:17
Adana Demirspor'un hocasına gündem olan tepki! Gazeteciler soru sormadan salonu terk etti Adana Demirspor'un hocasına gündem olan tepki! Gazeteciler soru sormadan salonu terk etti         
09:54
Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı         
09:53
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı         
07:50
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 11:22:13. #1.12#
SON DAKİKA: Genç hakem kanseri yendi, sahalara döndü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement