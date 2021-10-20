Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler çeyrek final müsabakalarında ringe çıkan beş milli boksör, rakiplerine yenildi.

Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde erkeklerde çeyrek final müsabakaları yapıldı.

Özkan Özbay 48 kiloda, Mehmethan Çınar 51 kiloda, Tolga Kaya 54 kiloda, Bedirhan Kalkan 80 kiloda, Gökhan Karamehmet ise +92 kiloda rakiplerine mağlup olarak şampiyonaya çeyrek finalde veda etti.