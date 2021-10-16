Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen Gençler Epe, Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası, Konya'da devam ediyor.

Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 25 ilden yaklaşık 400 sporcu katılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınarak gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününde flöre müsabakaları yapıldı.

Genç kızlar flörede Alisa İşbir birinci, Ceren Nazlı Alioğlu ikinci, Zehra Fatıma Anbarlılar ve Pelin Şevval Cantenar üçüncü oldu.

Genç erkekler flörede birinciliği Poyraz Tunçer, ikinciliği Can Alkış, üçüncülüğü Tarık Ahmet Demir ve Baykal Baha Çetinel elde etti.

Turnuva, yarın kılıç kategorisinde düzenlenecek müsabakaların ardından sona erecek.