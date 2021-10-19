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Gençlerbirliği taktik çalışma yaptı - Son Dakika

Gençlerbirliği taktik çalışma yaptı

19.10.2021 13:38
Gençlerbirliği taktik çalışma yaptı

TFF 1. Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü Kocaelispor'a konuk olacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü Kocaelispor'a konuk olacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent ekibi, günü Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdiği taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma oyunuyla devam etti.

Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı.

Gençlerbirliği, Kocaelispor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gençlerbirliği taktik çalışma yaptı
Gençlerbirliği taktik çalışma yaptı
Gençlerbirliği taktik çalışma yaptı
Gençlerbirliği taktik çalışma yaptı
Gençlerbirliği taktik çalışma yaptı

Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği, 24 Ekim, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği taktik çalışma yaptı - Son Dakika Spor


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