Gençlerbirliği, yenilenme çalışması yaptı

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Balıkesirspor ile oynadığı maçın ardından dört gün izin yapan Gençlerbirliği, yeniden çalışmalara başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanan başkent ekibi, günü yenilenme antrenmanıyla geçirdi.

Akşam saatlerinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma oyunuyla devam etti. Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ikinci bölümünde ise pas-koordinasyon ve koşu çalışmaları yaptı.

Ligin 9. haftasını bay geçecek Gençlerbirliği, 10. hafta maçında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.