Spor Gençliğin Mukaddesi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasapoğlu, İzmir'deki gençlik ligi açılışında sporun birleştiriciliğine vurgu yaptı.

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlik mukaddesini bilir ve mukaddesini korur anlayışı hakikaten bizleri hem bugün hem yarın aydınlatacak bir şiar. Spor tüm kötülüklere, şiddete, kavgaya ve kötü bağımlılıklara karşı panzehirdir"ö dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciliği Gençlig açılış lansmanı İzmir'deki Halkapınar Yan Sahalar'da yapıldı. Açılışa İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, TÜGVA İzmir İl Başkanı Yiğit Aslanata, bazı protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılış maçı öncesi yaptığı açıklamada sporun birleştiren bir olgu olduğuna dikkat çekip "Spor, bir araya getiren, rehabilite eden, iyileştiren bir olgu. O yüzden, bu lig sporun birleştirici iklimi vesilesiyle İzmir'imizin 150 farklı takımını, genç dinamik lise öğrencilerini bir araya getiren, yarıştıran ve dostça bir rekabet ortamı sunuyor" dedi. Gençliğe çok önem verdiklerinin altını çizen Kasapoğlu, Türkiye'nin hem genç hem de gençlerine inanan bir ülke olduğu kaydetti.

'İZMİR'DE MÜTHİŞ BİR SPOR ALTYAPISI VAR'

Gençleriyle güçlü, gençleriyle umutlu ve gençleriyle de daha güçlü olacak bir ülke hedeflediklerini anlatan Milletvekili Kasapoğlu, "Gençlerin bu bilinci taşıyıp bu bilinci yarınlara aktarması çok kıymetli ve bu bilincin gerektirdiği maneviyat çok kritik. Gençlik mukaddesini bilir ve mukaddesini korur anlayışı hakikaten bizleri hem bugün hem yarın aydınlatacak bir şiar. Spor tüm kötülüklere, şiddete, kavgaya ve kötü bağımlılıklara karşı panzehirdir. O yüzden hem sporun bu iklimi hem TÜGVA'nın bu anlamdaki şiarı, ilkeleri çok kıymetli. İzmir'de müthiş bir spor altyapısı var. İşte buradaki sahalarımız, bir yanda Halkapınar Spor Salonumuz, diğer yanda yepyeni yüzme havuzumuz, hepsi gençler için. Maalesef acımasız bir dünyada yaşıyoruz ve bu acımasız dünyada mukaddesini bilen, mukaddesini koruyan ve mukaddesiyle yol yürüyen gençlik bizler için çok ama çok hayati. O yüzden ben bu turnuvayı, bu genç ligi çok önemli buluyorum. Sporcunun ve spordaki gelişimin yanında hep birlikte var olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Süleyman Elban'ın başlama vuruşu ile başladığı turnuvada forma giyen protokol üyeleri açılış maçı süresince ter döktü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Gökhan KILIÇ/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Politika, Gençlik, İzmir, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağaç altında ölü halde bulundu Ağaç altında ölü halde bulundu
Bu haftaki cuma hutbesinin konusu “birlik ve beraberlik“ olacak Bu haftaki cuma hutbesinin konusu "birlik ve beraberlik" olacak
Tartıştığı kadını öldürdü, ardından bileklerini kesti Tartıştığı kadını öldürdü, ardından bileklerini kesti
Endonezya’dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı’da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı Endonezya'dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasındaki görüntü inceleme raporunda “eksik kamera kayıtları“ tespiti yer aldı Gülistan Doku soruşturmasındaki görüntü inceleme raporunda "eksik kamera kayıtları" tespiti yer aldı

19:12
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
19:01
Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor mücadelesi 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor mücadelesi 11'i belli oldu
18:53
Real Madrid’de gidecek ve kalacaklar belli oluyor Arda Güler detayı dikkat çekti
Real Madrid'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor! Arda Güler detayı dikkat çekti
18:45
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
17:53
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya’ya gitmiş
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya'ya gitmiş
17:35
Gülistan Doku’nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 19:34:09. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.