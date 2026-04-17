Spor Gençliğin Mukaddesi

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlik mukaddesini bilir ve mukaddesini korur anlayışı hakikaten bizleri hem bugün hem yarın aydınlatacak bir şiar. Spor tüm kötülüklere, şiddete, kavgaya ve kötü bağımlılıklara karşı panzehirdir"ö dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciliği Gençlig açılış lansmanı İzmir'deki Halkapınar Yan Sahalar'da yapıldı. Açılışa İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, TÜGVA İzmir İl Başkanı Yiğit Aslanata, bazı protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılış maçı öncesi yaptığı açıklamada sporun birleştiren bir olgu olduğuna dikkat çekip "Spor, bir araya getiren, rehabilite eden, iyileştiren bir olgu. O yüzden, bu lig sporun birleştirici iklimi vesilesiyle İzmir'imizin 150 farklı takımını, genç dinamik lise öğrencilerini bir araya getiren, yarıştıran ve dostça bir rekabet ortamı sunuyor" dedi. Gençliğe çok önem verdiklerinin altını çizen Kasapoğlu, Türkiye'nin hem genç hem de gençlerine inanan bir ülke olduğu kaydetti.

'İZMİR'DE MÜTHİŞ BİR SPOR ALTYAPISI VAR'

Gençleriyle güçlü, gençleriyle umutlu ve gençleriyle de daha güçlü olacak bir ülke hedeflediklerini anlatan Milletvekili Kasapoğlu, "Gençlerin bu bilinci taşıyıp bu bilinci yarınlara aktarması çok kıymetli ve bu bilincin gerektirdiği maneviyat çok kritik. Gençlik mukaddesini bilir ve mukaddesini korur anlayışı hakikaten bizleri hem bugün hem yarın aydınlatacak bir şiar. Spor tüm kötülüklere, şiddete, kavgaya ve kötü bağımlılıklara karşı panzehirdir. O yüzden hem sporun bu iklimi hem TÜGVA'nın bu anlamdaki şiarı, ilkeleri çok kıymetli. İzmir'de müthiş bir spor altyapısı var. İşte buradaki sahalarımız, bir yanda Halkapınar Spor Salonumuz, diğer yanda yepyeni yüzme havuzumuz, hepsi gençler için. Maalesef acımasız bir dünyada yaşıyoruz ve bu acımasız dünyada mukaddesini bilen, mukaddesini koruyan ve mukaddesiyle yol yürüyen gençlik bizler için çok ama çok hayati. O yüzden ben bu turnuvayı, bu genç ligi çok önemli buluyorum. Sporcunun ve spordaki gelişimin yanında hep birlikte var olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Süleyman Elban'ın başlama vuruşu ile başladığı turnuvada forma giyen protokol üyeleri açılış maçı süresince ter döktü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Gökhan KILIÇ/ İZMİR,