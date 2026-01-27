Spor giyiminin dev markası el değiştirdi

Küresel spor giyim devlerinden Puma'nın hissedar yapısı değişti. Fila ve Salomon gibi devleri bünyesinde barındıran Çinli Anta Sports, Puma'nın önemli bir payını satın alarak en büyük paydaş oldu.
Anta, hisse devri için Artémis'e 1,5 milyar euro (yaklaşık 1,8 milyar dolar) ödedi. Bu satın alma ile Anta, Puma'nın en büyük hissedarı konumuna geldi ve küresel spor giyim pazarında gücünü artırdı.
Bu gelişme, Puma'nın pazardaki pozisyonunu yeniden şekillendirebilir. Şirket, Adidas ve Nike gibi rakiplerle rekabet ederken yaşadığı değer kaybı ve yeniden yapılanma sürecinde böyle bir ortaklıkla yeni bir döneme giriyor.
