Gürespor lige galibiyetle başladı

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor TKBL'de sezonun ilk haftasında konuk ettiği Çeşme Basketbol'u 61-58 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor sezonun ilk maçında sahasında konuk ettiği Çeşme Basketbol karşısında 61-58 kazanmasını bildi.

Maçın başından son periyoda kadar geride oynayan Edremit temsilcisi Gürespor bir ara 19 sayı geriye düştüğü mücadelede özellikle son periyotta ki mücadelesi ve son 3 dakikadaki savunması ile çekişmeli geçen maçı kazanmasını bildi. Gürespor'da Mikayla Cowling 28 sayı, 18 ribaunt, 3 asistle maçın yıldızı oldu.

Karşılaşmayı Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor Kulüp Başkanı M. Agah Ferhatoğlu ve yönetimi, 1966 Edremitspor Başkanı Ali Çelik, Spor İşleri Müdürü Haydar Şahin ve taraflar ilk maçta takımımızı yalnız bırakmadı.

Pandemi sürecinden sonra ilk kez yüzde 50 kapasite ile seyirci alınmasına karar verilmesinden sonra taraftarlar aşı kartı ve ateş ölçümü ile salona alındı. Pandemi kuralları nedeniyle 12 yaş altı çocuklar karşılaşmaya alınmadı. - BALIKESİR