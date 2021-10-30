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Hakkari'de Polis Gücü Spor Kulübünün yetiştirdiği gençler başarıdan başarıya koşuyor - Son Dakika

Hakkari'de Polis Gücü Spor Kulübünün yetiştirdiği gençler başarıdan başarıya koşuyor

30.10.2021 11:54
Hakkari'de Polis Gücü Spor Kulübünün yetiştirdiği gençler başarıdan başarıya koşuyor

Hakkari'de 20 yıl önce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Polis Gücü Spor Kulübü, bugüne kadar aralarında milli takımlarda da yer alan yüzlerce çocuk ve genci sporla tanıştırdı.

Hakkari'de 20 yıl önce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Polis Gücü Spor Kulübü, bugüne kadar aralarında milli takımlarda da yer alan yüzlerce çocuk ve genci sporla tanıştırdı.

Kentte huzur ve güvenliği sağlamada etkin rol alan İl Emniyet Müdürlüğü, başarıyla yürüttüğü terör ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının yanı sıra kentte sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlere de desteğini sürdürüyor.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılıp spora kazandırılması için 2001'de kurulan Polis Gücü Spor Kulübü, bünyesine aldığı yüzlerce gencin çeşitli branşlarında lisans alıp spor yapmasına imkan sundu.

İl Emniyet ve Özel Harekat Şube müdürlüklerinde görevli polis antrenörler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinin desteğiyle başta judo, muaythai, boks ve güreş branşlarında aralarında milli olan yüzlerce sporcu yetiştirdi.

Malzeme, ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarının büyük kısmı kulüp tarafından giderilen sporcular, ulusal ve uluslararası müsabakalarda birçok başarıya imza atarak kentin imajına olumlu etki yaptı.

Sporcular derecelerin çoğunu bölgesel yarışlar ve Türkiye şampiyonalarında elde ederken, özel harekat polisi tarafından yeteneği keşfedilerek yetiştirilen 14 yaşındaki Gizem Nur Tatlı ise kente dünya şampiyonluğunu getirdi.

Türkiye'deki birçok derecesinin yanı sıra Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 2018'de gerçekleştirilen Dünya Çocuklar Gençler Muaythai Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Tatlı, sonraki yıl Antalya'da düzenlenen Dünya Çocuklar Gençler Muaythai Şampiyonası'nda 32 kiloda birinci oldu.

Antrenmanlarına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda antrenörler eşliğinde devam eden sporcular, katılacakları ulusal müsabakalarda derece alıp, uluslararası organizasyonlara katılmayı hedefliyor.

İdris Akbıyık: "Kentteki sportif faaliyetlerin gelişmesi ve yaygınlaşması için birçok proje hayata geçiriyoruz"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de oran olarak en genç nüfusa sahip ilin Hakkari olduğunu ve kentteki gençlerin sporda çok yetenekli olduğunu söyledi.

Kentte, Kadınlar 1. Ligi'nde kadın futbol takımı, ikinci liglerde engelli basketbol takımı, voleybol ve basketbol takımlarının olduğunun belirten Akbıyık, "Bunların haricinde bireysel sporlarda da kentimiz çok başarılı. Kayak milli takımında birçok sporcumuz var. Uluslararası yarışmalara giden sporcularımız da var." dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Polis Gücü Spor Kulübünün katkılarıyla da ciddi başarılar elde edildiğine vurgu yapan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Muaythai, kickboks, masa tenisi ve başka branşlarda Türkiye ve Avrupa'da dereceler alıyoruz. Kentteki sportif faaliyetlerin gelişmesi ve yaygınlaşması için birçok proje hayata geçiriyoruz. Türkiye Rafting Şampiyonasının ikinci ayak yarışları burada yapıldı. Çukurca Fotosafari ve Doğa Sporları Festivalini yaptık. 3 bin 400 rakımda Cilo Sat Gölleri'nde festival yaptık. Önümüzdeki zamanda kısa film festivali yapma düşüncemiz var. Belediye olarak da bütün bu yatırımların içerisindeyiz. Gençlik ve Spor, Milli Eğitim müdürlükleri ile diğer kurumlarla beraber her türlü sportif ve sosyal etkinliklere de katkı sağlıyoruz."

Umut Özcan Sucu: "2024 Paris Olimpiyatlarına sporcu göndermek istiyoruz"

Judo antrenörü ve Özel Harekat Polisi Umut Özcan Sucu da kulübün kuruluşundan bu yana yetiştirilen sporcuların ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer aldığını söyledi.

Sporculardan Gizem Nur Tatlı'nın dünya birinciliği ve üçüncülüğünün olduğunu aktaran Sucu, "700'e yakın lisanslı sporcumuz var. Kulübümüzde 15 branştan sporcu var. Judo, boks, güreş, masa tenisi, basketbol, voleybol gibi birçok branşta antrenmanlarımız devam ediyor. Bunların yarısından fazlası faal. Sporcularımız günden güne kendilerini daha fazla geliştiriyor. Başarılarımız da bu şekilde geliyor." diye konuştu.

Verdikleri emeğin başarı olarak dönmesinin kendilerini gururlandırdığını belirten Sucu, sporcuları ailelerinden daha çok gördüklerini, onlarla antrenör sporcu ilişkisinden çok ağabey, kardeş gibi olduklarına vurgu yaptı.

Kentteki genç ve çocukların spora başlarken kısa sürede yeteneklerini ortaya koyduklarını dile getiren Sucu, şunları kaydetti:

"Yıl içinde gerçekleştirilen turnuvalarda Valiliğimiz, İl Emniyet Müdürlüğümüz, Özel Harekat Şube Müdürlüğümüz ulaşım, konaklama gibi her türlü desteği sağlıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Çocuklarımızı uluslararası müsabakalardan sonra olimpiyatlara hazırlamak istiyoruz. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatlarına sporcu göndermek istiyoruz. Kentte sportif faaliyetlere yoğun bir ilgi var. "

Milli sporcu Gizem Nur Tatlı da dünya şampiyonu olduktan sonra olimpik olduğu için boksa geçtiğini belirterek, "Boksta Sakarya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldum. Çalışmalarıma yoğun şekilde devam ediyorum. Olimpiyatlara da katılıp şampiyon olmayı hedefliyorum. Her geçen gün sporcu sayıları artıyor. Bunların da ilerleyeceğini düşünüyorum. Desteklerinden dolayı polis ağabeylerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki Tahir Öztunç da 2,5 yıldır judoyla ilgilendiğini ve bu sürede kendini geliştirdiğini anlatarak, "İleride milli sporcu olup dereceler elde etmeyi hedefliyorum. Hocalarımızın desteğiyle güzel çalışmalarımız yapıyoruz. Hocalarımız sağ olsun her sorunumuzu gideriyor." şeklinde konuştu.

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Milli, Polis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hakkari'de Polis Gücü Spor Kulübünün yetiştirdiği gençler başarıdan başarıya koşuyor - Son Dakika Spor


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