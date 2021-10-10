Hatayspor, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 1 saat 20 dakika çalıştı. İdmanda futbolcular çabukluk, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Hatayspor, akşam saatlerinde yapacağı ikinci idmanla günü tamamlayacak.

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