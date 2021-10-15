Hentbolda hedef galibiyet

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi'nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, yarın Artvin 7 Martspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Lige deplasmanda Pazarspor yenilgisiyle başlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligin ikinci haftasında Artvin 7 Martspor ile sahasında karşılaşacak. Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda oynanacak müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı maç saatini beklemeye koyuldu. Antrenör Enis Atmaca gözetiminde hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlı ekip, güçlü rakibini yenerek sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Lige deplasmanda Pazarspor karşısında aldıkları mağlubiyetle başladıklarını söyleyen antrenör Enis Atmaca, "Yarın sahamızda konuk edeceğimiz Artvin 7 Martspor takımını yenerek Pazarspor mağlubiyetini telafi edeceğiz.

Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Artvin 7 Martspor maçına iyi hazırlandık. Yarın inşallah taraftarımızın da desteğiyle birlikte sahadan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum" dedi.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor ile Artvin 7 Martspor arasında oynanacak müsabaka saat 14.00'da başlayacak. - YOZGAT