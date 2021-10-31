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Bellona Kayseri Basketbol - Hatayspor: 93-94 - Son Dakika

Bellona Kayseri Basketbol - Hatayspor: 93-94

31.10.2021 17:54
Bellona Kayseri Basketbol - Hatayspor: 93-94

SALON: Kadir HasHAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Ahmet Murat Arıkanlı, Haldun ÇobanBELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 2, Meltem 2, Sevgi 10, Derin, Williams 30, Sventroaite 18, Gizem, Helin 7, Slocum 24HATAYSPOR: Wiley 34, Gorini 7, Büşra Akbaş 8, Ayşegül 5, Büşra Akgün 2, Bahar 10, Brown 26,...

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Ahmet Murat Arıkanlı, Haldun ÇobanBELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 2, Meltem 2, Sevgi 10, Derin, Williams 30, Sventroaite 18, Gizem, Helin 7, Slocum 24HATAYSPOR: Wiley 34, Gorini 7, Büşra Akbaş 8, Ayşegül 5, Büşra Akgün 2, Bahar 10, Brown 26, Elif 2  1'İNCİ PERİYOT: 21-19İLK YARI: 51-473'ÜNCÜ PERİYOT:   64-71Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3'üncü haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Hatayspor'a 94-93 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 34 sayı ile Wiley olurken; ev sahibi takımda ise Williams 30 sayı ile karşılaşmayı tamamladı.

- Kayseri

Mehmet Serdar, basketbol, Kayseri, Kongre, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bellona Kayseri Basketbol - Hatayspor: 93-94 - Son Dakika Spor


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