Hikmet Karaman: "Haklı galibiyet aldık"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Haklı galibiyet aldık" dedi.

Kayserispor, ligin 11. haftasında sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplatışında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Bu maça çıkmadan önce oynadığımız 4 maç var. Giresun deplasmanı, Trabzon, Alanya ve Konya maçı. 4 maçın 3'ünü dışarda oynamışız ve 1 puan almışız. Mensah'ın sakatlanması, Uğur'un kadroda olmaması. Özellikle defans bölgesinde sakatlıklar yaşamamız ve oyun içerisinde yaptığımız takım hataları var. Son oynadığımız Konya maçında rakip 14, biz 11'iz. 3 puan alsak eşit olacağız. Böyle bir maça çıktık. Karagümrük rakip ceza sahasında oynayan en iyi takım. Bizim ilk 15 dakika 2-0 öne geçmemiz lazım. Basit bir hatadan golü yedik. Böyle bir oyun anlayışı içerisinde sakin, takımı desteklemek gerekiyor. Yapmış olduğumuz değişiklikler ile oyuncularımızın isteği ile 1-1'i yakaladık. Rakibin 10 kişi kalması avantajımız oldu. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Haklı galibiyet aldık" dedi.

Taraftarların kendisini istifaya davet etmesi hakkında konuşan Karaman, sabırlı olunması gerektiğini dile getirerek, "Yaptığımız işin ve elimizdeki kadronun ortaya koyduğu mücadele ve sonrasında çıkan bir takım şeyler bizi üzüyor. Bazen skorlar iyi gelmediğinde bunları yaşıyoruz. İyi skorlar geldiğinde taraftar alkışlıyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Mensah'a verilen en iyi galibiyet armağanıdır. Mensah'a armağan olsun. Bundan sonra oyuncularımızı bir seri yakalaması gerekiyor. Bazen sabırlı olmak ve güven aşılamak önemlidir" diye konuştu. - KAYSERİ