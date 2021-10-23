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Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko: 84-73 - Son Dakika

Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko: 84-73

23.10.2021 20:19
Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko: 84-73

SALON: Nilüfer TOFAŞHAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Özge ŞentürkFRUTTI EXTRA BURSASPOR: Freeman 21, Needham 5, Metin Türen 10, Andrews 20, Akif Egemen Güven 6, Ömer Utku Al 3, Onur Alp Bitim 13, Heyes 4, Dudzinski 2FENERBAHÇE BEKO: Metecan Birsen 4, Tarık Biberovic, Guduric 5,...

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Özge Şentürk

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Freeman 21, Needham 5, Metin Türen 10, Andrews 20, Akif Egemen Güven 6, Ömer Utku Al 3, Onur Alp Bitim 13, Heyes 4, Dudzinski 2FENERBAHÇE BEKO: Metecan Birsen 4, Tarık Biberovic, Guduric 5, Polonara11, Ahmet Düverioğlu 8, Şehmus Hazer 12, Shayok, İsmet Akpınar 3, Melih Mahmutoğlu, de Colo 18, Bokker 121'İNCİ PERİYOT: 23-21İLK YARI: 44-363'ÜNCÜ PERİYOT: 62-525 FAUL: 38.17 Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 84-73 yendi.Maça iyi başlayan Frutti Extra Bursaspor 5'inci dakikada 12-2 öne geçti. Karşılaşmanın 9'uncu dakikasında Frutti Extra Bursaspor başantrenörü Dusan Alimpijevic, bir pozisyon sonrasında hakeme yaptığı itirazlarını sürdürünce diskalifiye edildi. Ev sahibi takımın başantrenörü diskalifiyesinden sonra oyunda etkili olan Fenerbahçe Beko 18-21 öne geçti. Frutti Extra Bursaspor, ilk periyodun son pozisyonunda Ömer Al'ın sayılarıyla ilk çeyreği 23-21 önde kapattı.İkinci periyotta etkili oyun ortaya koyan Frutti Extra Bursaspor, 17-0'lık seri yakaladı. Karşılaşmanın 17'nci dakikasında yeşil-beyazlı ekip farkı 14 sayıya (40-26) çıkardı. Periyot boyunca iyi oyununu sürdüren Frutti Extra Bursaspor, ilk yarıyı 44-36 önde tamamladı.Soyunma odasından etkili bir oyunla dönen Fenerbahçe Beko, aradaki farkı kapattı ve maçın 24'üncü dakikasında 49-50 öne geçti. Taraftarın desteğini arkasına alan ev sahibi takım, savunmadaki başarısını hücuma da yansıttı ve üçüncü çeyreği 62-52 önde tamamladı.

Final periyodunda da oyun temposundan kopmayan Frutti Extra Bursaspor sahadan 84-73 galip ayrıldı.


Frutti Extra Bursaspor, Egemen Güven, Fenerbahçe, Needham, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko: 84-73 - Son Dakika Spor


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