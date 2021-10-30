ING Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 99 Bursaspor: 84

Son Dakika: Konyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Altay gözyaşları içinde sahayı terk etti

Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 23 bin 96 yeni vaka tespit edildi

Bakan Soylu'dan seçim anketçilerini terse düşürecek sözler: CHP ile aramızda şu anda 15,5 puan var