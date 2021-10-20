İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası

İlk çeyreği 18-8 geride kapatan ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına da 24-20 geride girdi. Üçüncü çeyreğin sonunda 33-33'le eşitliği bulan Türkiye, final periyodunda da iyi oynayarak sahadan 49-41 galip ayrıldı.

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