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İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası

20.10.2021 21:14
İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası

İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, çeyrek finalde Ukrayna'yı 49-41 yenerek yarı finale çıktı.

İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, çeyrek finalde Ukrayna'yı 49-41 yenerek yarı finale çıktı.

İlk çeyreği 18-8 geride kapatan ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına da 24-20 geride girdi. Üçüncü çeyreğin sonunda 33-33'le eşitliği bulan Türkiye, final periyodunda da iyi oynayarak sahadan 49-41 galip ayrıldı.

Milli takım, yarı finalde 22 Ekim Cuma günü İtalya'yla karşılaşacak.

basketbol, Türkiye, Ukrayna, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası - Son Dakika Spor


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