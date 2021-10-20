İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, çeyrek finalde Ukrayna'yı 49-41 yenerek yarı finale çıktı.
İlk çeyreği 18-8 geride kapatan ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına da 24-20 geride girdi. Üçüncü çeyreğin sonunda 33-33'le eşitliği bulan Türkiye, final periyodunda da iyi oynayarak sahadan 49-41 galip ayrıldı.
Milli takım, yarı finalde 22 Ekim Cuma günü İtalya'yla karşılaşacak.
Kaynak: AA
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