İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü'nden önemli anlaşma

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü, önemli bir anlaşmaya imza attı. Kulüp Başkanı Dr. İlker Dilek, artık gençlerinize destek olacak yeni sponsorumuz Türk sporunun sigortası olarak gördüğümüz HDI Sigorta oldu. Kulübümüz ulusal ve uluslararası etkin ve sürdürülebilir projeler ile ülkemizdeki tüm gençlik ve spor kulüplerine rol model olmaya devam edecektir" dedi.

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü, Sportif Gençlik Değişim Projesi kapsamında gençlerin geleceklerini sağlam temeller üzerine inşa etmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında yeni bir anlaşmala imza atan İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Dr. İlker Dilek, " 'Başarılı Gençler Varsa Gelecek Var' sloganı ile çıktığımız bu yolda gençlerimizin geleceğine yönelik projelere imza atıyoruz. Gençlerimize destek olacak yeni sponsorumuz Türk sporunun sigortası olarak gördüğümüz HDI Sigorta oldu. Kulübümüz ulusal ve uluslararası etkin ve sürdürülebilir projeler ile ülkemizdeki tüm gençlik ve spor kulüplerine rol model olmaya devam edecektir. Ancak sadece kendi kulübümüz adına değil, son dönemde yaşadığımız zorlu ekonomik şartlara rağmen Türk sporunun ve gençliğinin kesintisiz destekçisi olan sponsorumuza Türk gençliği adına şükranlarımı sunuyorum. İstikbalimiz olan gençlerimizin sportif başarılarının yanı sıra manevi değerlerine bağlı, eşitlikçi, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edeceğiz" diye konuştu.