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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

23.10.2021 17:58
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcınİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 80 Soner Dikmen), Hadziahmetovic (Dk. 90+3 Adil Demirbağ), Serdar Gürler (Dk. 73 Michalak), Çekiçi (Dk.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 80 Soner Dikmen), Hadziahmetovic (Dk. 90+3 Adil Demirbağ), Serdar Gürler (Dk. 73 Michalak), Çekiçi (Dk. 80 Rahmanovic), Bytyqi (Dk. 90+3 Barış Yardımcı), Ahmed Hassan

Yukatel Kayserispor: Lung, Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, Yasir Subaşı (Dk. 83 Cardoso), Uzodimma (Dk. 46 Campanharo), Attamah (Dk. 88 Mustafa Pektemek), Emrah Başsan, Mensah, Thiam (Dk. 74 İlhan Parlak), Gavranovic (Dk. 74 Gökhan Sazdağı)

Goller: Dk. 8 Serdar Gürler, Dk. 45 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Kolovetsios, Dk. 58 Hosseini, Dk 68 Mensah (Yukatel Kayserispor), Dk. 58 Ahmet Çalık, Dk. 67 Oğulcan Ülgün (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

47. dakikada Yasir Subaşı'nın ceza sahası içinden sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sehic'in müdahalesiyle kornere çıktı.

65. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, topa iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

77. dakikada Mensah'ın ceza sahası çizgisi yakınından sert şutunu kaleci Sehic güçlükle kornere çeldi.

90+2. dakikada Michalak sağ kanattan sürerek getirdiği topla ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi.

Müsabakanın ikinci yarısında başka pozisyon olmadı ve İttifak Holding Konyaspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

İttifak Holding, Serdar Gürler, Kayserispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


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