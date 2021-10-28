Kanocular, Göksu Nehri'nde kürek çekti

Mersin'in Mut ilçesinde kanocular, Göksu Nehri'nde kano turu yaptı.

Mersin'in Mut ilçesinde kanocular, Göksu Nehri'nde kano turu yaptı. Mut Doğa Sporları ve Fotoğraf Derneği (MUDOF) üyesi 2 kano sporcusu, nehirde Kadıköy Mahallesi'nden Hamam Mahallesi'ne kadar kürek çekti. Etkinliği izleyen Kaymakam Batuhan Bingöl, yaptığı açıklamada, ilçede su sporlarının yapılması için destek verenlere teşekkür etti. Bingöl, "İlçemizin bereket kaynağı olan Göksu Nehrinin çeşitli sportif faaliyetlerle kullanılabileceğini göstermiş olan ekibe başarı diliyorum." dedi. Belediye Başkanı Volkan Şeker de sporculara desteklerinin devam edeceğini belirtti.

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