Karabük'te futbol hakemleri yeni sezonu açtı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği (TFFHGD) Karabük Şubesi yeni sezon açılışını yaptı.

Safranbolu Spor Salonu'nda yapılan yeni sezon açılışına, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İhsan Çevik TFFHGD Karabük Şube Başkanı Taner Tuncer, İl Hakem Kurulu Başkanı Doğan Nalbantoğlu, gözlemciler ve hakemler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TFFHGD Karabük Şube Başkanı Taner Tuncer, 6 klasman, 14 il ve 23 aday hakem ile sezona başlayacaklarını belirterek, "2021-2022 Sezonu hakem ve spor camiasına hayırlı uğurlu olsun. Pandemi döneminden dolayı her alanda olduğu gibi spor camiası oldukça zor günler geçiriyor. Bu zorlu süreçten sonra hakemler olarak göreve hazırız. Sakatlıksız ve güzel karşılaşmaların olacağı bir sezon olması dileğiyle hepinizi saygı ile selamlıyorum" dedi.

Protokol üyelerine plaket takdiminin ardından terfi eden hakemlere kokart takılmasının ardından Safranbolu Futbol Sahası'na geçilerek toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Hakemlerin gerçekleştirdiği ilk antrenman ile de açılış töreni sona erdi. - KARABÜK