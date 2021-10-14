Üye Girişi
Karatay Belediyesinden "ilkokullar arası dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası" - Son Dakika

Karatay Belediyesinden "ilkokullar arası dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası"

14.10.2021 10:42
Karatay Belediyesinden

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçedeki sosyal etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek "İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası" düzenledi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçedeki sosyal etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek "İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası" düzenledi.

Karatay Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla, ilkokul öğrencileri arasındaki dostluk ve kardeşliği daha da pekiştirmek amacıyla "İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası" düzenledi. İlçedeki 39 ilkokuldan oluşturulan takımların mücadele edeceği ve 1 ay sürecek olan turnuva, 4 Kasım'daki final maçıyla sona erecek. Şehit Nihat Gün Spor Tesisleri'ndeki turnuvanın ilk maçı öncesinde düzenlenen törene Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç de katıldı.

"Öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak istiyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, turnuvaya katılan okullara ve tüm öğrencilere başarılar dileyerek, dostluğun kazanmasını temenni etti. Eğitim, spor ve öğrenci dostu bir belediye olduklarına işaret eden Başkan Hasan Kılca, "2 yıla yakın bir süredir pandemi sebebiyle evden eğitim gördünüz ve bu süre zarfında ruhen, manen büyük zorluklar yaşadınız. Bizler de bu amaçla sizlerin spor yapabilmesi, daha iyi kaynaşıp sevgi ile dostluğunuzun pekişmesi için bu organizasyonu düzenledik. Turnuvaya 39 okulumuz katılıyor. Dereceye giren takımlarımıza ödüllerimiz var. Ama bizce en güzel ödül; aranızdaki sevgi ve saygının artmasına katkı sağlamak olacak" dedi.

"Yetenekli gençler lisanlı oyuncu olarak spor kulübüne dahil edilecek

Spor yatırımları ve projeleriyle her zaman gençlerin hizmetinde olduklarını söyleyen Hasan Kılca, bu tür organizasyonlarla etkinliklerinin devam edeceğini söyledi. Kılca, "Karatay Belediyesi olarak çok daha sağlıklı nesiller için emek harcıyoruz. Karatay Belediyespor Kulübümüzün hocaları da bugün buradalar. Sizleri izleyecekler ve bu sayede aranızdan yetenekli öğrencilerimizi tespit edip kulüp bünyesine lisanlı sporcu olarak dahil edecekler. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze de turnuvadaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin sağlıklı yetişmesi bizim için olduğu kadar ülkemizin geleceği için de önemli. Çünkü sizler, bizlerden sonra hizmet bayrağını emanet alacaksınız. Centilmenlik içerisinde bu maçların tamamlanmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Spora, sporcuya ve eğitime olan desteklerinden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür eden Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da turnuvanın, öğrencilerin yeteneklerinin açığa çıkmasına katkı sunacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından "İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Turnuvası", Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın santrası ile başladı. - KONYA

Karatay Belediyesinden ilkokullar arası dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası
Karatay Belediyesinden ilkokullar arası dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası
Karatay Belediyesinden ilkokullar arası dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası
Karatay Belediyesinden ilkokullar arası dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası
Karatay Belediyesinden ilkokullar arası dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası
Karatay Belediyesinden ilkokullar arası dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası

Hasan Kılca, Hisarcık, Karatay, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karatay Belediyesinden 'ilkokullar arası dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor 11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi 11:40 Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi 11:29 Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor 11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek 10:41 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor 10:18 Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi 10:05 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı 09:20 Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı

Son Dakika Haberleri
11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor
11:41 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor
11:39 Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi
11:36 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar
11:28 Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi
11:22 Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı
11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor
11:09 Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor
10:52 Ailesiyle yaşadığı evde tavana asılı olarak bulundu! 40 yaşındaki kadının sır ölümü araştırılıyor
10:50 Eski G. Saraylı Mario Lemina'nın evine hırsız girdi! Soyguncular eşini iple bağladı
İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor         
11:47
Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor         
11:42
Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar         
11:37
Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı         
11:22
Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor         
11:10
Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti         
10:30
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış         
09:37
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede         
08:17
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı         
07:31
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler         
07:19
Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor         
18:37
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 11:52:01. #1.12#
SON DAKİKA: Karatay Belediyesinden "ilkokullar arası dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement