Karbel Karaköprüspor - Ağrı 1970 spor: 2-1

45'inci dakikada Önder'in pasında kale önünde topu alan Oğuzhan, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

TFF 3'üncü Lig 9'üncü haftasında Karbel Karaköprüspor, sahasında konuk ettiği Ağrı 1970 Spor'u 2-1 mağlup etti.6'inci dakikada Fevzin'in pasında kale önünde topla buluşan Umut topa güzel kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.27inci dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Umut uzaktan topa sert bir vuruşla filelere buluştu: 2-0.

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