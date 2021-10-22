Karşıyaka 2'de 2 arıyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Cüneyt Biçer'in yerine göreve getirilen yeni teknik patronu Ahmet Taşyürek yönetiminde çıktığı ilk maçta geçen hafta Ceyhanspor'u 1-0 yenerek kendine gelen Karşıyaka, yarın İstanbul'da Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanına seri yakalama hedefiyle çıkacak. Tepecik Şenol Güneş Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Yeni transferiyle büyük umutlarla başladığı sezonun ilk haftalarında taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Karşıyaka, grubunda 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 10 puan toplayıp 10'un sırada kendisine yer buldu.

Yeşil-kırmızılıların Play-Off hattıyla arasında 3 puan, lider Fethiyespor'la arasında ise 9 puan fark var. Tepecikspor'un ise 9 puanı bulunuyor. Geçen sezon TFF 1'inci Lig'de Boluspor'u çalıştırdığı dönemden sarkan 2 maçlık cezası nedeniyle Ceyhanspor önünde olduğu gibi bu maçta da takımını tribünden idare edecek teknik direktör Ahmet Taşyürek, yine kazanıp ilk kez seri yakalamak istediklerini söyledi. Tecrübeli teknik patron, zirve yarışından kopmamak için devre arasına kadar maksimum puanı almaları gerektiğini dile getirdi. Karşıyaka, ligde son olarak geçen sezonun ilk yarısında üst üste 2 galibiyet aldı.