Karşıyaka 3 puan avında

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta oynadığı 9 maçta yalnız son iki sıradaki Karabükspor ve Ceyhanspor'u yenip alt sıralarda kalan Karşıyaka, yarın Karbel Karaköprü Belediyespor'u çıkış yakalamak için ağırlayacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Bilet fiyatları tam 40 TL, öğrenci bileti 20 TL olarak açıklandı. Yeşil-kırmızılılarda dizinde ödem bulunan Mustafa Aşan forma giyemeyecek.

Bu sezon transfer yasağını 5 yıl aradan sonra kaldırarak büyük umutlarla başladığı ligde 9 haftada 11 puan toplayan Karşıyaka, grupta zirvenin 11, Play-Off hattının 5 puan gerisinde 11'inci sırada bulunuyor. Karaköprü'nün ise 9 maçta 13 puanı var. Ligde Teknik Direktör Ahmet Taşyürek yönetimindeki son 2 maçı 4 puanla geçen İzmir temsilcisi, hafta içinde yedeklerle çıktığı Ziraat Türkiye Kupası maçında Menemenspor'a son dakikada 1-0 yenilerek elenmişti.