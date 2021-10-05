Karşıyaka devamını getirecek

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk galibiyetini 5'inci haftada puansız son sıradaki Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 4-0 gibi farklı sonuçla yenerek alan Karşıyaka'da Teknik Direktör Cüneyt Biçer, üzerlerindeki stresi attıklarını belirterek, galibiyetlerin devamının geleceğini söyledi. Grupta ilk haftayı mağlubiyetle kapattıktan sonra son 4 maçtaki 3 beraberliğin ardından Karabükspor'u yenen Kaf-Kaf'ta Biçer, ihtiyaçları olan 3 puana ulaştıklarını belirtti. Karabükspor'u geçen hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda yine deplasmanda 3-1 mağlup eden Karşıyaka'da Biçer, "Önemli bir haftayı geride bıraktık. İlk 4 haftada kazanamamış olmanın stresi, gerginliği vardı. Takımdan beklenti yüksekti. Kazanmaya ihtiyacımız vardı. Ligde çok kullanamadığımız oyuncuları kullandık. Galip gelerek moral tazeledik" ifadelerini kullandı.

"Yeni haftaya yeni ümitle, motivasyonu yüksek olarak giriyoruz" diyen tecrübeli teknik adam, "Cumartesi günü ağırlayacağımız Orduspor 1967 dengeli ve savunma yapmayı becerebilen bir takım. Grupta iyi konumdalar. Bizim için önemli olan kazanma alışkanlığını devam ettirmek" diye konuştu.Karabük deplasmanında bu sezon ilk kez forma giyen Cenk, Fatih ve yeni transfer Batuhan Kahraman'ı sahaya süren Biçer, "Kalabalık bir kadromuz var. 29 kişiyiz. En hazır olan, en doğru tercihleri değerlendireceğiz. Herkes kalabalık kadroya uyum göstermeli. İlk 4 haftada hiç kullanamadığımız Cenk, Batuhan, Fatih gibi isimler oynayıp iyi performans sergiledi. İleri uç oyuncularımızın uyum sorununu erken atlatıp erken gol atmaya başlaması da çok önemli" dedi. Karşıyaka'da kasığındaki sakatlık nedeniyle Karabük'te oynamayan Samican, bu hafta Ordu 1967 önünde de görev yapamayacak.