Üye Girişi
Kayseri Emniyetspor Kulübü sporcularından büyük başarı - Son Dakika

Kayseri Emniyetspor Kulübü sporcularından büyük başarı

01.11.2021 14:35
Kayseri Emniyetspor Kulübü sporcularından büyük başarı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi sporcuları katıldıkları Minikler Kayseri İl Seçmesi Şampiyonasında 17 madalya kazandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi sporcuları katıldıkları Minikler Kayseri İl Seçmesi Şampiyonasında 17 madalya kazandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi kapsamında 23-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Talas Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılan Minikler Kayseri İl Seçmesi Şampiyonasına Kayseri Emniyetspor Kulübü de katıldı. 23 sporcu ile turnuvaya katılan kulüpten 6 sporcu birincilik derecesi ile altın madalya, 6 sporcu ikincilik derecesi ile gümüş madalya, 5 sporcu da üçüncülük derecesi ile bronz madalya olmak üzere 17 madalya kazandı.

Genel klasmanda ise Kayseri Emniyetspor Kulübü takım halinde 1'incilik kupası kazandı. - KAYSERİ

Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, 24 Ekim, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Emniyetspor Kulübü sporcularından büyük başarı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Yerine Edin Visca gelecek 14:37 Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Yerine Edin Visca gelecek Dış ticaret rakamlarının açıklanmasıyla müjdeler üst üste geldi! İhracatta iki rekor birden kırıldı 14:33 Dış ticaret rakamlarının açıklanmasıyla müjdeler üst üste geldi! İhracatta iki rekor birden kırıldı Türkiye'de 80 erkek üzerinde araştırma yapıldı! İşte korona sonrası görülen cinsel iktidarsızlığın sebebi 14:10 Türkiye'de 80 erkek üzerinde araştırma yapıldı! İşte korona sonrası görülen cinsel iktidarsızlığın sebebi
Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı 14:06 Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu 13:43 Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu Yıllık izne ayrıldıktan sonra haber alınamayan polis memuru sırra kadem bastı! Her yerde aranıyor 13:30 Yıllık izne ayrıldıktan sonra haber alınamayan polis memuru sırra kadem bastı! Her yerde aranıyor
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor 13:03 Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Rekabet Kurumu'nun kestiği 12:18 Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti

Son Dakika Haberleri
14:38 Elon Musk'tan meydan okuma! BM'nin 'açlık krizi çıkışı' için: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım
14:36 Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Yerine Edin Visca gelecek
14:16 89 yaşındaki adamın sır ölümü! Başından tüfekle vurulmuş olarak bulundu
14:06 Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı
14:06 Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık
14:01 Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor
13:42 Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu
13:36 Redknapp , Ozan Kabak'a eleştiride bulundu: Bu çocuk kendini Zidane sanıyor, aptalca hataları bırakmalı
13:36 Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor
13:14 Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri yükseliyor
Elon Musk'tan meydan okuma! BM'nin 'açlık krizi çıkışı' için: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım Elon Musk'tan meydan okuma! BM'nin 'açlık krizi çıkışı' için: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım         
14:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile yaptığı görüşmedeki ilginç detayı paylaştı: Bir iki kez kaş göz yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile yaptığı görüşmedeki ilginç detayı paylaştı: Bir iki kez kaş göz yaptı         
14:35
89 yaşındaki adamın sır ölümü! Başından tüfekle vurulmuş olarak bulundu 89 yaşındaki adamın sır ölümü! Başından tüfekle vurulmuş olarak bulundu         
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok         
14:08
Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor         
14:02
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! "Beni öldürmek istiyorlar" demiş         
13:05
TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakıp böcek ilacı içerek intihar etti TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakıp böcek ilacı içerek intihar etti         
12:39
Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş         
12:05
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı         
11:40
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak         
10:42
Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı         
10:30
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 14:44:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Emniyetspor Kulübü sporcularından büyük başarı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement