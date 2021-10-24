Kremlin Kupası'nı Estonyalı tenisçi Anett Kontaveit kazandı

Estonyalı tenisçi Anett Kontaveit, Kremlin Kupası tek kadınlar finalinde Rus Ekaterina Alexandrova'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Estonyalı tenisçi Anett Kontaveit, Kremlin Kupası tek kadınlar finalinde Rus Ekaterina Alexandrova'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu. Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen sert zemin turnuvasının finalinde, organizasyonun 9 numaralı seribaşı tenisçi Kontaveit ile dünya sıralamasının 37. basamağında yer alan Alexandrova karşılaştı. 25 yaşındaki Estonyalı tenisçi, 2 saat 22 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 4-6, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek turnuvada şampiyonluğa uzandı. Bu sezon katıldığı turnuvalarda 5. kez finale kalan Anett Kontaveit, Kremlin Kupası'nda elde ettiği zaferle bu yıl 3. kez kupa sevinci yaşadı.

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