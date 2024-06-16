Spor Kulüpleri Kurban Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
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Spor Kulüpleri Kurban Bayramı'nı Kutladı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı. Galatasaray, başarılarla dolu bir sezonu geride bıraktıklarını ve yeni yüzyılı da kupalarla karşıladıklarını belirtirken, Fenerbahçe ise ülke ve millete birlik beraberlik içinde sağlıklı ve mutlu bayramlar diledi. Beşiktaş ise bayramların inançların ve paylaşmanın kıymetinin hatırlandığı özel günler olduğunu vurgulayarak, Kurban Bayramı'nı en içten duygularla tebrik etti.

16.06.2024 10:01
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Spor kulüpleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesindeki bayram mesajında, "Büyük Galatasaray taraftarı, başarılarla dolu bir sezonu geride bıraktık. Cumhuriyet'in ilk yüzyılını kupalarla kapattığımız gibi yeni yüzyılını da yine kupalarla karşıladık. Nice güzel günlere. Kurban Bayramı'nız kutlu, güzel kalbiniz daima umutla dolu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Kurban Bayramı'mızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize ve milletimize birlik beraberlik içerisinde sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz." denildi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda ise şunlar kaydedildi:

"Bayramlar; inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği; vefanın ve paylaşmanın kıymetinin yeniden hatırlandığı, insanlar arasındaki sevgi ve saygının daha da güçlenmesine vesile olan özel günlerdir. Camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularla tebrik eder; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar temenni ederiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Spor Kulüpleri Kurban Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika

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