Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Zafer Bayramı Mesajları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Zafer Bayramı Mesajları

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünün mesajında, "30 Ağustos 1922 tarihi, şanlı Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. 30 Ağustos, aziz milletimiz için gurur ve iftihar günüdür. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlayan bağımsızlık ve hürriyet mücadelesi, milletimizin eşsiz azim ve kararlılığıyla 30 Ağustos 1922 tarihinde zaferle taçlanmıştır. Milletimizin inancı, kararlılığı, birliği ve kardeşlik ruhu, İstiklal Mücadelemizin zaferle sonuçlanmasını sağlamıştır. Anadolu topraklarının dünya var oldukça Türk yurdu olarak kalacağını ispatlayan şanlı zaferi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygıyla rahmetle anıyoruz. 'Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir' diyen bir liderin nesli olmaktan gurur duyuyoruz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen bekçisi olacaktır. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda ise "Büyük Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 104. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin özgürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşaması uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." denildi.

Galatasaray Kulübünün mesajında da "Büyük Taarruz'un zaferle neticelenip Türk'ün vatanını geri alışını müjdeleyen büyük günümüz, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 1926'dan bu yana her yıl artan bir coşkuyla kutladığımız bayramımız, yetişen nesiller tarafından da gururla kucaklansın. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Atamızın hür ve aydınlık yolu Türk milletine daima ışık tutsun." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan birçok spor kulübü de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Zafer Bayramı Mesajları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar
Galatasaray’ın iki rakibi karşılaştı PSG’den inanılmaz geri dönüş Galatasaray'ın iki rakibi karşılaştı! PSG'den inanılmaz geri dönüş
Galatasaray transfer bombasını patlattı Rafael Leao İstanbul’a geliyor Galatasaray transfer bombasını patlattı! Rafael Leao İstanbul'a geliyor

11:18
İzlanda’da AB üyeliği referandumu Sandıktan “hayır“ çıktı
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan "hayır" çıktı
10:47
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı
10:37
Popüler özellik başa bela oldu Milyonlarca araç geri çağrılıyor
Popüler özellik başa bela oldu! Milyonlarca araç geri çağrılıyor
10:23
Messi’den 4 gollü şov
Messi'den 4 gollü şov
10:06
Cem Yılmaz’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor
Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor
09:57
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme Şüpheli sayısı 3’e çıktı
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme! Şüpheli sayısı 3’e çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 11:22:29. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Zafer Bayramı Mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement