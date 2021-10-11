Üye Girişi
Letonya-Türkiye maçından notlar - Son Dakika

Letonya-Türkiye maçından notlar

11.10.2021 21:56
Letonya-Türkiye maçından notlar

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Letonya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, grupta son oynanan Norveç karşılaşmasına göre ilk 11'de biri zorunlu 2 değişiklik yaptı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Letonya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, grupta son oynanan Norveç karşılaşmasına göre ilk 11'de biri zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Kuntz, Norveç maçında ilk 11'de yer alan Serdar Aziz ve Ozan Tufan'ın yerine Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü'ye ilk 11'de şans verdi. Serdar Aziz, Norveç maçında yaşadığı sakatlığın ardından aday kadrodan çıkarılmıştı.

Kart cezası sona eren Çağlar Söyüncü ilk 11'deki yerini aldı.

Ay-yıldızlı ekip sahaya, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Sinan Bolat, Altay Bayındır, Ozan Tufan, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz, Ozan Kabak, Mert Müldür, Serdar Dursun, Abdülkadir Ömür ve Kaan Ayhan ise yedekler arasında yer aldı.

Taylan Antalyalı ise maç kadrosunda yer almadı.

Türk taraftarlar milli takımı yalnız bırakmadı

A Milli Takımın, Letonya ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada tribünlerde Türk taraftarlar da yer aldı.

Karşılaşmayı yaklaşık 2 bin 500 taraftar tribünde izledi.

İki doz aşılı ya da PCR testi yaptıran taraftarlar tribündeki yerini alabildi.

Nihat Özdemir mücadeleyi Riga ve Helsinki büyükelçileriyle izledi

Letonya- Türkiye karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Gülsun Erkul'u ziyaret etti.

Riga Büyükelçiliği'nde gerçekleşen ve Helsinki Büyükelçisi Vakur Erkul'un da yer aldığı nezaket ziyaretinde, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Akıncıoğlu, İsmail Erdem ve Nuri Akın ile Genel Sekreter Kadir Kardaş yer aldı.

Ziyarette Başkan Özdemir, Gülsün Erkul ve Vakur Erkul'a A Milli Takım forması takdim etti.

Nihat Özdemir karşılaşmayı da büyükelçiler ile birlikte tribünde takip etti.

Türkiye, Letonya, Norveç, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Letonya-Türkiye maçından notlar - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fahriye Evcen'den cesur pozlar! Paylaşımı takipçilerini büyüledi 22:45 Fahriye Evcen'den cesur pozlar! Paylaşımı takipçilerini büyüledi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin değiştirilmesine Bakan Kurum'dan ilk yorum: Devrim niteliğinde 22:15 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin değiştirilmesine Bakan Kurum'dan ilk yorum: Devrim niteliğinde Cansız bedenleri 9 yıl sonra bulunan iki kardeşin yasak aşk sonucu öldürülmesine 3 tutuklama 21:20 Cansız bedenleri 9 yıl sonra bulunan iki kardeşin yasak aşk sonucu öldürülmesine 3 tutuklama
Letonya atakları devam ediyor! Sahada hiçbir varlık gösteremiyoruz 20:21 Letonya atakları devam ediyor! Sahada hiçbir varlık gösteremiyoruz Dekolteli kadın paylaşımı yapan CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı 19:53 Dekolteli kadın paylaşımı yapan CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali: Suriye'de gereken adımları atacağız 19:30 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali: Suriye'de gereken adımları atacağız
Burak Sergen'in uğradığı ihanette şok detaylar! Bu kadarı Sadakatsiz dizisinde bile yok 19:23 Burak Sergen'in uğradığı ihanette şok detaylar! Bu kadarı Sadakatsiz dizisinde bile yok Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti 18:56 Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti

Son Dakika Haberleri
18:59 Serdar Ortaç'tan, Ece Ronay'ı taciz ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'e destek
18:55 Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti
18:33 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı" iddiasına yalanlama
18:19 Altın Portakal'da yaşanan tartışma sonrası Nihal Yalçın'a sevgilisinden destek
18:04 Lewis Hamilton, takımıyla yaşadığı tartışmanın perde arkasını anlattı
17:47 5 kadını taciz eden şahsın kimliği, düğün kaseti sayesinde ortaya çıktı: Şeytana uydum
17:33 Dizi gerçek oldu! Squid Game'de bulunan şeker kalıbı oyunu kafede oynanacak
17:30 Tarsus kulüp başkanından futbolculara ağza alınmayacak hakaretler: Eşek alsaydım kargo kurardım
17:16 DSÖ'den 2 doz aşı yaptıran 60 yaş üstü vatandaşlara 3. doz önerisi: Sinovac yaptırın
17:10 Fenerbahçe sol beke Viking Pereira'yı getiriyor
Trabzonspor'u yıkan gelişme! Yıldız futbolcu, Fener maçı öncesi milli takımda sakatlandı Trabzonspor'u yıkan gelişme! Yıldız futbolcu, Fener maçı öncesi milli takımda sakatlandı         
22:52
Galatasaray'a stat sponsorluğundan para yağacak! İşte dev anlaşmanın tüm detayları Galatasaray'a stat sponsorluğundan para yağacak! İşte dev anlaşmanın tüm detayları         
22:19
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek         
21:05
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi         
20:11
Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişiyor Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişiyor         
19:44
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlıların cezası belli oldu Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlıların cezası belli oldu         
19:26
İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen 4 kararı veto etti İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen 4 kararı veto etti         
19:16
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini görenler şaşkınlık yaşadı Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini görenler şaşkınlık yaşadı         
17:23
Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı         
17:13
15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı         
16:55
Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak         
15:31
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi         
14:46
Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti         
14:29
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 23:04:14. #1.12#
SON DAKİKA: Letonya-Türkiye maçından notlar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement