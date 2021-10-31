Manisa FK'da Yılport Samsunspor hazırlıkları başladı

TFF 1. Lig'in ilk 3 haftasında aldığı 3 galibiyetin ardından son 7 maçında 7 mağlubiyet alan Manisa FK, dün ligin 11. haftasında kendi evinde Boluspor 'la 2-2 berabere kalarak haftalar sonra puanla tanışmış oldu. Manisa FK 11 haftanın sonunda 3 galibiyet 1 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 10 puanla ligin 15. sırasında yer alıyor. - MANİSA

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