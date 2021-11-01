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Manisalı sporcudan 2 gün arayla 2 birincilik - Son Dakika

Manisalı sporcudan 2 gün arayla 2 birincilik

01.11.2021 13:37
Manisalı sporcudan 2 gün arayla 2 birincilik

Manisa Büyükşehir Belediyespor Atletizm takımı sporcusu Özlem Işık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nda birincilik elde etmesinin ardından 31 Ekim tarihinde düzenlenen Candost Run koşusunda da zirvenin sahibi oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Atletizm takımı sporcusu Özlem Işık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nda birincilik elde etmesinin ardından 31 Ekim tarihinde düzenlenen Candost Run koşusunda da zirvenin sahibi oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Atletizm takımı sporcusu Özlem Işık, 2 gün arayla katıldığı 2 yarışta da şampiyonluk elde etti. Işık, ilk olarak Menderes Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'na katıldı. 300 sporcunun katıldığı yarışta, Ömer Halis Demir Parkı'ndan başlayan 4 kilometrelik güzergah yine aynı yerde noktalandı. Parkuru 16 dakika 28 saniyede tamamlayan Manisa BBSK sporcusu Özlem Işık, Genel Klasman Kadınlar 1'incisi oldu.

31 Ekim 2021 Pazar günü İzmir'in Bornova ilçesinde doğuştan gelen bir genetik hastalık olan 'Kistik Fibrozis'e dikkat çekmek amacıyla 4. Yakaköy Candostlar Patika Koşusu yapıldı. 150 kişinin yarıştığı 5 kilometrelik parkuru zirvede tamamlayan sporcumuz Özlem Işık, iki gün arayla 2 şampiyonluk elde etti. - MANİSA

Manisalı sporcudan 2 gün arayla 2 birincilik
Manisalı sporcudan 2 gün arayla 2 birincilik
Manisalı sporcudan 2 gün arayla 2 birincilik
Manisalı sporcudan 2 gün arayla 2 birincilik
Manisalı sporcudan 2 gün arayla 2 birincilik

Büyükşehir Belediyespor, Cumhuriyet, Atletizm, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisalı sporcudan 2 gün arayla 2 birincilik - Son Dakika Spor


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