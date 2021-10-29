Manyaslı gençlerden doğa yürüyüşü

Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 98. yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gönüllü gençlerden oluşan topluluk doğa da Cumhuriyet yürüyüşü yaptılar.

Manyas Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinden oluşan 65 kişilik bir gurup Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle doğa yürüyüşü yaptılar. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kudret Egen ve Gençlik Lideri Fatih Özel'in öncülüğünde Manyas'ın kırsal Cumhuriyet Mahallesi ketenlik deresi mevkiinden yaklaşık on km. uzaklıkta ki kırsal Boğazpınar Mahallesine yürüdüler. Gençlik ve Spor Müdürü ve Gençlik Merkezi Müdür Vekili Kudret Egen, Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 98. yıl dönümü için gerçekleştirilen bu doğa yürüyüşünün bundan böyle gençlerin istekleri doğrultusunda sıklıkla yapılacağını ve Manyas'ın keşfedilmemiş doğal güzelliklerini gençlerle buluşturmayı amaçladıklarını belirtti. - BALIKESİR