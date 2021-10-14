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Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçına hazır - Son Dakika

Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçına hazır

14.10.2021 20:50
Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçına hazır

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ile devam eden idmanın duran top çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Ömer Ali Şahiner'in fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçına hazır - Son Dakika Spor


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