Medipol Başakşehir'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın, geniş alanda pas organizasyonlarıyla tamamlandığı ifade edildi.
Turuncu-lacivertli ekip, yarın akşam yapacağı antrenmanla Adana Demirspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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