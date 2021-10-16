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Mehmet Altıparmak: "Çok üzgünüz" - Son Dakika

Mehmet Altıparmak: "Çok üzgünüz"

16.10.2021 22:07
Mehmet Altıparmak:

Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Menemenspor karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek "Çok üzgünüz" dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Menemenspor karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek "Çok üzgünüz" dedi.

TFF 1. Lig'in 9. hafta maçında Samsunspor, deplasmanda Menemenspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, mücadeleyi değerlendirdi.

Mehmet Altıparmak, "Çok üzgünüz. Hiç istemediğimiz ve beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Yaptığımız çalışmaların sahada uygulanmaması ve neticesinde mağlup olmamız bizi fazlasıyla üzdü. Rakibin nasıl oynayacağını biliyorduk. İlk yarı zaten öyle geçti. Biz tamamen tek kaleye yakın top oynadık. Sadece kontra atak yapacaklardı, oyuncularımıza da bunu söyledik. 3-4 gündür hep bunun üzerine çalışıyorduk. İlk gelen korner gol oldu. Ondan sonra beraberliği yakaladık. Boli'nin pozisyonu gol olsa ve 2-1 öne geçsek maç çok farklı bir yöne gidebilirdi. İlk yarıya beraberlikle girdikten sonra ikinci yarı neler yapmamız gerektiğini konuştuk ama tabi maçın kopma anları var. İkinci yarının ilk saniyelerinde Barış'ın ayağının çime takılması ve neticesinde penaltı olması tamamen oyun düzenini bozdu. Ondan sonra gelen topla beraber 3-1 olduktan sonra oyunu kurtarma adına Bah hamlesini yaptık ve 3-2'yi yakaladık. Belki oyun tekrar bizim hakimiyetimize geçerken 10 kişi kaldık. Rakibimiz çok istedi ve çok mücadele ettiler, şansları da vardı. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar" dedi.

"Bugün yediğimiz golün aynısını belki iki gün çalıştık"

Duran toplardan yenilen gollerle ilgili bir soru sorulması üzerine Mehmet Altıparmak, şu şekilde yanıt verdi: "Duran toplara gerçekten çok fazla çalışıyoruz. Haftada bir günümüzü buna ayırıyoruz. Özellikle bugünkü yediğimiz golün aynısını belki iki gün çalıştık. Ama işte maçın o anında oyuncu çıktı kafayı vurdu ve golü yedik. Bunlar üzerinde çok fazla çalışılıyor ama golü yediğiniz zaman istediğiniz kadar çalışın. Çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle son 2-3 haftadır defansif yönde çalışmaya başladık."

Hasan Kılıç'ın forma giymemesi

Altıparmak, Hasan Kılıç'ın mücadelede forma giymemesi sorusunu şöyle cevapladı:

"Perşembe günü yola çıkarken Hasan Kılıç'a Pozitif bulgusunda dolayı TFF'den onay gelmedi. Biz test yapmıştık ama onun sonucunda bir test daha yapmak durumunda kaldık. Biz cuma günü İzmir'e geldik. Hasan'ın tekrar testi yapılması gerekiyordu ve o gün akşam negatif olduğu anlaşıldı. Gece saat 2 gibi Samsun'dan direkt uçakla gelebildi İzmir'e. Hasan'la da konuştuk ve kendini yorgun hissettiğini söyledi. O yüzden Hasan'ı oynatmadık." - İZMİR

Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Samsunspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Altıparmak: 'Çok üzgünüz' - Son Dakika Spor


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