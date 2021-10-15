Menemenspor evinde Samsunspor'la karşılaşıyor

TFF 1'inci Lig'de son olarak derbide Altınordu'ya 1-0 yenilerek galibiyet özlemi 3 haftaya yükselen Menemenspor yarın evinde Yılport Samsunspor'la kozlarını paylaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Maçın biletleri VIP tribün 30, kapalı tribün 20 TL olarak belirlendi. Ligde oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle 8 puan toplayan İzmir temsilcisi 13'üncü sırada, 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan kazanan Samsun ekibi ise 8'inci basamakta yer alıyor.